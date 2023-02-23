В США назвали новый центр силы НАТО

Politico: Польша играет все более заметную роль в европейской политике безопасности

Стратегический центр Европы смещается на восток, пишет Politico. Все более заметную роль в европейской политике безопасности играет Польша, что объясняется как геополитическими факторами, так и умелой переговорной тактикой Варшавы и ее инвестициями в оборону.

Челс Мичта

Вашингтон захочет установить постоянное военное присутствие в ключевых странах восточного фланга гораздо быстрее, чем это считалось возможным – и все ради противодействия российской угрозе.

Вооруженный конфликт на Украине, длящийся уже год, постоянно вносит изменения в европейскую политику. В результате центр европейского лидерства смещается на восток, само собой разумеется, в направлении Польши.

Польское правительство возглавило усилия по создании внутри НАТО коалиции стран под названием "Передать "Леопарды"". Результатом стало увеличение объемов западной военной помощи, в частности, решение Берлина поставить собственные танки "Леопард 2" и разрешить другим странам сделать то же самое.

Президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак возглавили усилия по оказанию давления на Берлин, а потом объявили, что Польша отправит на Украину "Леопарды" с согласия Германии или без такового. Давление со стороны Центральной Европы стало важным фактором, убедившим Вашингтон надавить на Германию и отправить собственные танки "Абрамс". В результате у Берлина просто не осталось выхода.

Несомненно, для Польши это была политическая победа. Но созданная ею танковая коалиция не ограничивается Центральной Европой. В нее вошли Финляндия, Норвегия, Испания, Нидерланды и Дания. Это может изменить внутреннюю динамику взаимодействия в Европе, в результате чего центр тяжести НАТО сместится и отдалится от франко-германского тандема.

Это показывает, что Польша, являющаяся самой большой страной на восточном фланге, накапливает политический капитал не только среди "прифронтовых" государств, но и во всем альянсе, играя важнейшую роль в системе поставок оружия, боевой техники и боеприпасов на Украину.

Хотя канцлер Германии Олаф Шольц говорит о лидерстве Германии в Европе, НАТО все чаще считает Берлин в лучшем случае отстающим, а в худшем – просто саботажником. В отличие от него, Варшава возглавила кампанию за поставку "Леопардов" и, что самое важное, научилась выступать от имени не только прибалтийских государств, но также Финляндии и прочих сторонников западного консенсуса. Это подтверждает тот факт, что стратегический центр Европы смещается на восток.

Но меняющаяся внутренняя динамика Европы связана не только с искусством политической игры или с созданием коалиций внутри НАТО. В конечном итоге она связана с жесткой силой и с готовностью рисковать. И здесь центральноевропейские страны тоже идут впереди, стараясь устранить ущерб, нанесенный многолетним недофинансированием оборонной сферы. Они закупают оружие, боевую технику и боеприпасы такими темпами, каких мы не видели со времен холодной войны.

Польша закупила в США 250 танков M1A2 SEPv3, 32 самолета F-35 и 96 ударных вертолетов Apache. А летом она заключила крупную сделку с Южной Кореей о закупке основных боевых танков, самоходных гаубиц и самолетов. Это многое говорит о намерении Варшавы перевооружить свою армию и выставить на восточном фланге НАТО самую боеспособную танковую группировку.

Между тем армия Германии пусть черепашьим шагом, но все-таки пытается устранить последствия многолетней запущенности и хронического недофинансирования оборонной сферы, стараясь наладить процесс закупок, который за долгие годы не претерпел никаких изменений и сегодня просто недееспособен.

Армии Британии и Франции в лучшей форме, чем бундесвер, и они традиционно являются ключевыми игроками в вопросах обороны. Тем не менее, они тоже сталкиваются с проблемами. В британской армии устаревшая боевая техника, и она нуждается в серьезных инвестициях, чтобы модернизировать вооружение и усовершенствовать процесс боевой подготовки и обучения. Срочно нуждаются в модернизации и французские вооруженные силы, хотя они умело проводят небольшие экспедиционные кампании. Как заявил недавно бывший начальник штаба вооруженных сил этой страны, у французской армии "нет средств для ведения войны высокой интенсивности".

Тем не менее, как и прежде звучат призывы к созданию "стратегической автономии" в Европе, хотя все указывает на то, что без США у европейских армий мало боевой техники, недостаточен уровень боевой подготовки и, что самое важное, нет возможностей для материально-технического снабжения, которое позволило бы обеспечить поставки на Украину.

В свете меняющегося соотношения сил в Европе, когда страны восточного фланга объединяются против российской угрозы и тесно сотрудничают с США, разговоры о самостоятельной европейской армии, способной демонстрировать мощную силу, кажутся едва различимыми отголосками давно минувших дней.

Но то, что Польша стала ключевым игроком, помогающим определить исход военных действий на Украине, объясняется не только умелой переговорной тактикой Варшавы, ее мощным давлением и инвестициями в оборону. Это также объясняется упрямой логикой геополитики. Польский транспортный узел вблизи города Жешува стал центром тылового снабжения Украины, без которого США и их союзники не смогли бы поддерживать украинскую армию и оказывать Киеву экономическую и гуманитарную помощь.

Одно только это обстоятельство существенно повысило роль Польши как важнейшей союзницы США, готовой идти на значительный риск ради Украины.

Эта страна играет все более заметную роль в европейской политике безопасности, что вызывает немало вопросов об иерархии американских отношений. А именно, отвечает ли сегодняшняя структура безопасности геостратегическим требованиям времени с учетом того, что большинство военных объектов находятся в Германии, которая по-прежнему с большой неохотой поддерживает цели американской политики на Украине. Таким образом, США могут захотеть установить свое постоянное военное присутствие в ключевых странах восточного фланга гораздо быстрее, чем это считалось возможным – и все ради противодействия российской угрозе.

Конечно, сейчас невозможно предсказать, что будет дальше, но одно ясно уже сегодня. Варшава умело ведет игру в международный покер, заставляя Берлин идти на уступки и давать разрешение на передачу танков немецкого производства Украине. А это меняет ситуацию в Европе. Не только Польша, но и все страны восточного фланга – от Скандинавии и Прибалтики до Центральной Европы и Черного моря – становятся намного важнее и значимее для будущего континента, чем всего несколько месяцев тому назад.

Изложенные в статье взгляды принадлежат автору и не отражают официальную точку зрения и позиции сухопутных войск США, министерства обороны и американского правительства.