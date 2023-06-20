Войти
ixbt.com

КамАЗ провалил план по импортозамещению магистрального тягача К5 из-за некачественных российских комплектующих

706
0
-1
КамАЗ
КамАЗ.
Источник изображения: КамАЗ

Ранее в текущем году корпоративная газета КамАЗа сообщала, что локализация магистрального тягача К5 составляет 70-80%, но, как оказалось сейчас, до этих уровней она не дотягивает. Из слов главы предприятия Сергея Когогина следует, что виноваты в этом поставщики российских комплектующих, которые производят некачественные изделия.

По К5 у нас сейчас суточный темп сборки — 35 единиц. У нас было намерение до 8,5 тысячи произвести в этом году — пока не отказываемся. Но если брать компонентную базу, которую российские поставщики локализовали — вопросов очень много, — сказал Когогин.

На данный момент он оценивает локализацию К5 в 65-70%, а от заявленной ранее целевой доли в 80% «сейчас получился процесс некоторого отката». В качестве яркого примера он привел ситуацию с замещением гидроцилиндра подъема кабины. Раньше этот компонент поставляла КамАЗу германская компания по образцу, близкому к компонентам Mercedes.

Компания, которая локализовала его в России, с работой не справилась. То есть работа предварительно была выполнена — мы там оплачивали оснастку. Когда стали получать продукт, выяснилось, что он не может обеспечить суточный темп конвейера в достаточном количестве. Но самое страшное оказалось в том, что и качество-то продукта вызывает очень большие сомнения. Какой был результат? У нас есть поставщик ручного механизма этого подъема на старые автомобили. В мае-июне вынуждены ставить ручной, — рассказал Когогин.

Интересно, что, по его словам, претензии возникли к механической части гидроцилиндра.

Когда я персонально принимал решение, что будем ставить механическое устройство, я сам вручную качал этот рычаг — 2 минуты 52 секунды на это потратил персонально. Не скажу, что мне это понравилось. Но, к сожалению, это вот так, — резюмировал глава КамАЗа.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Похожие новости
27.01.2010
Китайская авиационная газета опубликовала материал о ПАК ДА
01.07.2009
Генеральный директор ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» Иван Поляков принял участие в III заседании Финансово–экономического Совещания
11.01.2009
Сокращение российской армии не затронет РВСН
16.07.2008
Алферов открыл во Владивостоке симпозиум по наноструктурам
25.01.2008
Депутат Госдумы от КПРФ предлагает прояснить в Минобороны ситуацию с планами перевода в Петербург главного штаба ВМФ
25.07.2007
США предлагают Индии истребитель пятого поколения F-35
24.01.2007
Президент Путин постарается спасти будущее российской военной авиации в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 16:13
  • 51407
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет