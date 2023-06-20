КамАЗ провалил план по импортозамещению магистрального тягача К5 из-за некачественных российских комплектующих

Ранее в текущем году корпоративная газета КамАЗа сообщала, что локализация магистрального тягача К5 составляет 70-80%, но, как оказалось сейчас, до этих уровней она не дотягивает. Из слов главы предприятия Сергея Когогина следует, что виноваты в этом поставщики российских комплектующих, которые производят некачественные изделия.

По К5 у нас сейчас суточный темп сборки — 35 единиц. У нас было намерение до 8,5 тысячи произвести в этом году — пока не отказываемся. Но если брать компонентную базу, которую российские поставщики локализовали — вопросов очень много, — сказал Когогин.

На данный момент он оценивает локализацию К5 в 65-70%, а от заявленной ранее целевой доли в 80% «сейчас получился процесс некоторого отката». В качестве яркого примера он привел ситуацию с замещением гидроцилиндра подъема кабины. Раньше этот компонент поставляла КамАЗу германская компания по образцу, близкому к компонентам Mercedes.

Компания, которая локализовала его в России, с работой не справилась. То есть работа предварительно была выполнена — мы там оплачивали оснастку. Когда стали получать продукт, выяснилось, что он не может обеспечить суточный темп конвейера в достаточном количестве. Но самое страшное оказалось в том, что и качество-то продукта вызывает очень большие сомнения. Какой был результат? У нас есть поставщик ручного механизма этого подъема на старые автомобили. В мае-июне вынуждены ставить ручной, — рассказал Когогин.

Интересно, что, по его словам, претензии возникли к механической части гидроцилиндра.

Когда я персонально принимал решение, что будем ставить механическое устройство, я сам вручную качал этот рычаг — 2 минуты 52 секунды на это потратил персонально. Не скажу, что мне это понравилось. Но, к сожалению, это вот так, — резюмировал глава КамАЗа.