Войти
Lenta.ru

Rocket Lab провела секретные испытания HASTE в интересах Пентагона

606
0
0
Логотип Rocket Lab
Логотип компании Rocket Lab.
Источник изображения: https://3dprintingindustry.com/

Компания Rocket Lab провела секретные испытания суборбитальной ракеты Hypersonic Accelerator Suborbital Test Electron (HASTE) в интересах Пентагона. Об этом сообщает Spacenews.

Пуск ракеты с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния (США) состоялся 18 июня. Через полтора часа после старта компания объявила миссию успешной.

Издание пишет, что запуск HASTE отличался особой секретностью, а сама ракета отличается от Electron усиленной конструкцией. Известно, что HASTE способна переносить полезную нагрузку массой до 700 килограммов и предназначена для испытаний гиперзвуковых технологий в интересах Пентагона.

В марте SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab начнет вылавливать ракеты Electron из океана для восстановления и последующего повторного использования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
24.10.2022
"Война на разрушение системы". Куда пойдет армия Китая после XX съезда
16.02.2022
Сверхлегкие ракеты-носители: зачем летят космические ласточки
07.06.2021
Глава компании Success Rockets: частный космос в России — пока неопознанный зверь
19.06.2020
Помешать России и Китаю: США раскрыли план обороны в космосе
01.05.2020
ВВС США запускают новую программу создания авиационной гиперзвуковой ракеты
26.03.2013
С чего начать новую индустриализацию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 16:40
  • 1
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 20.06 16:18
  • 18
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 20.06 16:13
  • 51407
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ
  • 20.06 06:12
  • 2547
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.06 03:24
  • 1
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 20.06 00:53
  • 46
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 19.06 18:54
  • 3
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 19.06 14:50
  • 0
«В своём глазу – бревна не увидать»! – Как коллективный Запад не доволен ядерным оружием в Беларуси
  • 19.06 13:47
  • 3
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 19.06 01:23
  • 1
Израильская компания показала ЗУР Sky Sonic против гиперзвуковых ракет
  • 18.06 20:39
  • 238
Космонавтика Илона Маска
  • 18.06 18:41
  • 3
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет