Войти
Lenta.ru

Rocket Lab начнет приводнять ракеты Electron для повторного использования

224
0
0
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab
Сверхлегкая ракета-носитель Electron компании Rocket Lab. Корпус ракеты черный из-за использования композита на основе углеродных нитей. Фото: Rocket Lab.
Источник изображения: naked-science.ru

Американская компания Rocket Lab начнет вылавливать ракеты Electron из океана для восстановления и последующего повторного использования. Об этом пишет SpaceNews.

Согласно исполнительному директору компании Питеру Беку, в Rocket Lab пересматривают способ сохранения Electron после пуска, попытки чего ранее осуществлялись при помощи подхвата вертолетом падающей ракетной ступени в воздухе.

В компании заявили, что в ходе последней попытки спасения ракеты при помощи вертолета ракетная ступень приводнилась в океане. «Это оказалось довольно удачным поворотом событий. Electron остался после падения в океан в удивительно хорошем состоянии, и во многих случаях его компоненты действительно проходят переаттестацию для полета», — сказал Бек.

По его словам, в компании планируют улучшить гидроизоляцию ракеты и приступить к последующим испытаниям по восстановлению падающих в океан носителей. Бек отметил, что работы по дополнительной гидроизоляции ракеты компенсируются отсутствием необходимости управлением вертолетом.

Исполнительный директор сообщил, что вероятность восстановления Electron при вылове из океана достигает 60-70 процентов, тогда как при подхвате ее вертолетом — 50. «Приводнение позволяет нам вернуть больше ступеней, потому что у нас нет ограничений, связанных с действиями вертолета», — сказал Бек.

По его словам, из-за ухода с рынка многих операторов, предлагающих пусковые услуги на ракетах сверхлегкого и легкого классов, цена старта Electron будет расти.

В марте 2022 года SpaceNews написало, что в 2021-м Rocket Lab получила выручку в размере 62,2 миллиона долларов, что на 77 процентов больше, чем показатель 2020 года. С другой стороны, в 2021-м чистый убыток компании составил 117,8 миллиона долларов, тогда как в 2020 году данный показатель равнялся 55 миллионам долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Rocket Lab
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.05.2022
Rocket Lab поймала первую ступень ракеты вертолетом
04.04.2022
Ракета Electron стартовала на орбиту с двумя спутниками геопространственной разведки компании BlackSky
29.11.2021
Космическая ступень, или Зачем нужен и как работает разгонный блок
18.10.2021
Финская компания UPM перенесла запуск наноспутника из дерева
26.01.2021
Запуск спутников: Маск поставил новый рекорд
31.12.2020
Краснее некуда
22.02.2019
Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 09:03
  • 45758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 00:48
  • 2
Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
  • 03.03 00:15
  • 1
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 02.03 16:19
  • 3
Картаполов предложил компаниям самостоятельно устанавливать средства борьбы с БПЛА
  • 02.03 15:37
  • 1
Казначейство заявило о проверке расходов Минобороны в рамках СВО
  • 02.03 14:56
  • 1
«Меркурий» передадут флоту в марте
  • 02.03 14:04
  • 26
Сухопутный линкор.
  • 02.03 13:44
  • 10
Этот российский "бронированный воин" не оставит Америке шансов
  • 02.03 13:34
  • 4
Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ
  • 02.03 11:27
  • 1
Захарова заявила о полной солидаризации Швейцарии с подходом Запада по Украине
  • 02.03 06:57
  • 5
«Российское командование совершило грубые ошибки»: польский генерал оценил ход и перспективы спецоперации ВС РФ
  • 01.03 22:57
  • 6
Путин: производство вооружений наращивается, войска будут быстро насыщаться техникой
  • 01.03 22:07
  • 12
Вертолет Ка-226Т на выставке в Абу-Даби назвали самым неожиданным экспонатом
  • 01.03 17:33
  • 1
Легкая подводная лодка S800 на NAVDEX 2023
  • 01.03 17:18
  • 1
Rheinmetall начал поставки Украине автоматизированных систем разведки