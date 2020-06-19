Помешать России и Китаю: США раскрыли план обороны в космосе

Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе

Пентагон обнародовал «Оборонно-космическую стратегию», в соответствии с которой США будут мешать Китаю и России захватить контроль над космосом. Вашингтон также намерен обращаться за помощью к союзникам. В программе утверждается, что Китай и Россия бросают вызов американской свободе действий в космосе.

Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам - об этом говорится в новой «Оборонно-космической стратегии», обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.

Этот стратегический документ стал первой программой подобного рода с тех пор, как в декабре президент США Дональд Трамп объявил о создании нового военного подразделения - Космических сил США.

«Китай и Россия представляют наибольшую стратегическую угрозу из-за их разработки, тестирования и развертывания средств противокосмической обороны», - говорится в сообщении.

В программе утверждается, что Китай и Россия используют свои новые вооружения как средство снижения военной эффективности США и союзников и бросают вызов американской свободе действий в космосе, сообщает Yahoo News.

В стратегии подчеркивается, что США будут стремиться сохранить превосходство в космосе, в частности, защищая спутники GPS, от которых зависят военные, а также службы экстренной помощи, транспортные и даже финансовые службы.

«США будут содействовать разделению бремени [противодействия России и Китаю] с нашими союзниками и партнерами», - утверждается в документе.

Китай вкладывает миллиарды долларов в космос и выводит на орбиту множество спутников. Россия планирует испытательный запуск своей тяжелой ракеты-носителя «Ангара» в конце этого года и продолжает разработку своей новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», напоминают американские СМИ.

Четыре дня назад ракета Electron успешно вывела в космос три спутника Национального управления военно-космической разведки США (NRO) и малые космические аппараты NASA. Об этом информировала американская компания-разработчик носителя Rocket Lab.

Запуск ракеты был произведен со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии в 5.12 UTC (в 8.12 мск). Аппаратам удалось выйти на орбиту через час. Данные о спутниках NRO американская сторона разглашать не стала.

В начале нынешнего месяца стало известно о том, что Агентство космического развития США к 2022 году развернет в ближнем космосе орбитальную группировку спутников, которые, как ожидается, будут защищать от ударов гиперзвуковых ракет, об этом писало издание Spacenews.com.

Идея размещения группировки космических аппаратов на низких околоземных орбитах последние месяцы весьма популярна в США. Представители Пентагона давно выдвигают идею использования космического сенсорного слоя на низкой околоземной орбите.

Эта группировка, кроме того, рассматривается как способ обнаружения и сопровождения гиперзвуковых крылатых ракет вероятного противника, которые могут пропустить существующие системы предупреждения о ракетном нападении.

К 2022 или 2023 году США планируют развернуть раннюю версию сети предупреждения о гиперзвуковых ракетах в составе 70 космических аппаратов с широким и средним полем зрения.

Также в начале июня стало известно, что Россия создала из четырех спутников типа «Тундра» базовый космический сегмент системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), который позволяет непрерывно контролировать позиционные районы межконтинентальных баллистических ракет на территории США на предмет запусков МБР. Об этом сообщал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Запуском 22 мая с космодрома Плесецк четвертого космического аппарата типа «Тундра» единая космическая система (ЕКС) «Купол» доведена до минимального штатного состава», - рассказал собеседник агентства, добавив, что аппараты выполняют задачу в полном объеме на рабочих орбитах.

По его словам, «Купол» позволяет отслеживать любые пуски баллистических ракет и ракет космического назначения с территории Соединенных Штатов.

Новая космическая система предупреждения «Купол» должна стать основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении.

В мае сообщалось, что прототип нового китайского пилотируемого космического корабля успешно завершил первый испытательный полет, приземлившись в расчетном районе.

Корабль был запущен в беспилотном тестовом режиме в понедельник при помощи тяжелой ракеты Long March 5B и с помощью семи последовательных маневров выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли с апогеем 8 тыс. километров.

Рафаэль Фахрутдинов