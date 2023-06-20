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Назван покупатель оставшихся активов обанкротившейся Virgin Orbit

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Virgin Orbit
Virgin Orbit.

Оставшиеся активы обанкротившейся компании Virgin Orbit купит Firefly Aerospace. Об этом сообщает SpaceNews.

Согласно изданию, Firefly Aerospace согласилась купить нераспроданные активы Virgin Orbit на общую сумму 3,8 миллиона долларов, включающие, в частности, ракетные двигатели и другие компоненты, предназначенные для ракеты воздушного старта LauncherOne.

В Firefly Aerospace целью покупки назвали экономию на готовых компонентах. Там же рассказали, что планируют использовать не все элементы, потому часть их впоследствии может быть перепродана.

В мае SpaceNews сообщило, что большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast.

Заявление о банкротстве в суд штата Делавэр (США) Virgin Orbit подала в апреле.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
Rocket Lab
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