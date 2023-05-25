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Обанкротившуюся Virgin Orbit распродали по частям

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Пуск ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit, фаза сброса ракеты с самолета-носителя. Фото: Virgin Orbit.
Пуск ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit, фаза сброса ракеты с самолета-носителя. Фото: Virgin Orbit.
Источник изображения: naked-science.ru

Большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast. Об этом сообщает SpaceNews.

Rocket Lab получила основную производственную площадку и находящееся там оборудование Virgin Orbit в Лонг-Бич (Калифорния). Stratolaunch отошел самолет-носитель 747, с которого запускались ракеты LauncherOne. Vast достался испытательный полигон и расположенная на нем техника Virgin Orbit в Мохаве (Калифорния).

Завершить сделку стороны надеются в ближайшее время. «Наследие Virgin Orbit в космической отрасли останется в памяти навсегда», — заявили в компании.

В мае SpaceNews сообщило, что правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit.

В апреле компания объявила о банкротстве, подав заявление в суд в штате Делавэр (США).

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
Stratolaunch
Компании
Rocket Lab
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