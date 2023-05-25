Обанкротившуюся Virgin Orbit распродали по частям

Большую часть активов обанкротившегося стартапа Virgin Orbit, предлагавшего пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, распродали по частям компаниям Rocket Lab, Stratolaunch и Vast. Об этом сообщает SpaceNews.

Rocket Lab получила основную производственную площадку и находящееся там оборудование Virgin Orbit в Лонг-Бич (Калифорния). Stratolaunch отошел самолет-носитель 747, с которого запускались ракеты LauncherOne. Vast достался испытательный полигон и расположенная на нем техника Virgin Orbit в Мохаве (Калифорния).

Завершить сделку стороны надеются в ближайшее время. «Наследие Virgin Orbit в космической отрасли останется в памяти навсегда», — заявили в компании.

В мае SpaceNews сообщило, что правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit.

В апреле компания объявила о банкротстве, подав заявление в суд в штате Делавэр (США).