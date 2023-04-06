Войти
Lenta.ru

Virgin Orbit объявила о банкротстве

332
0
0
Virgin Orbit
Virgin Orbit.

Компания Virgin Orbit, предлагающая пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne, объявила о банкротстве, подав 4 апреля соответствующее заявление в суд в штате Делавэр (США). Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что банкротство компании последовало вслед за тем, что в марте она сократила 85 процентов своих сотрудников и стала искать финансирование для продолжения деятельности.

Исполнительный директор Virgin Orbit Дэн Харт выразил надежду, что технология воздушного запуска ракет космического назначения, разработанная компанией, будет представлять интерес для тех, кто пожелает купить обанкротившуюся компанию.

Издание отмечает, что к настоящему времени Virgin Orbit продала активов на общую сумму 243 миллиона долларов, а всего долги компании оцениваются в 153,5 миллиона долларов. Основными кредиторами Virgin Orbit выступают клиенты компании, в частности, Arqit, iQPS и Космические силы США.

В апреле телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники сообщил, что Virgin Orbit прекратит свою деятельность. В феврале Харт заявил, что причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь.

Неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, произошел 9 января.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Великобритания
США
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Похожие новости
16.01.2023
Британия и США будут совместно вести расследование неудачного запуска ракеты Virgin Orbit
10.05.2021
Virgin Orbit в июне доставит в космос шесть микроспутников
12.12.2017
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
16.10.2013
Boeing теряет Японию - и не только ее
23.09.2010
Схема "Полета"
01.07.2009
Новинки парижского салона
10.04.2008
Улетные "грузовики"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.04 12:21
  • 47638
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.04 11:33
  • 1
Захарова: размер военной помощи США Украине с начала СВО превысит $35 млрд
  • 06.04 11:27
  • 2433
Как насчёт юмористического раздела?
  • 06.04 11:04
  • 3
Ростех сообщил, что на танки типа Т-90 и Т-80 планируют установить защиту "Арена-М"
  • 06.04 10:22
  • 22
В Брянской области будет создан завод Минобороны по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения - распоряжение
  • 06.04 09:37
  • 6
Источник: в России начались испытания боевых машин на платформе "Бумеранг"
  • 05.04 20:19
  • 2
Президент Финляндии сделал заявление о вступлении страны в НАТО
  • 05.04 20:12
  • 1
Запад готов поставить Украине свыше 200 танков, рассматривает возможность передачи ракет ATACMS, истребителей F-16 - Шойгу
  • 05.04 20:08
  • 1
Нарышкин заявил о полном доверии между спецслужбами России и Белоруссии
  • 05.04 16:11
  • 37
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.04 15:19
  • 1
"Искандеры" на границе и "Калибры" в море: как Россия ответит на вступление Финляндии в НАТО
  • 05.04 14:32
  • 1
Рябков считает поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном крупнейшим шагом к эскалации
  • 05.04 13:28
  • 2
В Белоруссии началась штабная тренировка ВВС и ПВО
  • 05.04 13:28
  • 2
ГД одобрила законопроект об участии призывников в миротворческих миссиях
  • 05.04 13:27
  • 3
Представитель ВСУ: Россия применяет управляемые авиабомбы, реагировать на такую тактику пока нечем