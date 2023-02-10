Причиной провального запуска Virgin Orbit ракеты стала недорогая деталь

Причиной провального пуска ракеты LauncherOne, состоявшегося в январе, стала недорогая деталь, сообщил на симпозиуме SmallSat в Маунтин-Вью (Калифорния) генеральный директор компании Virgin Orbit Дэн Харт. Его заявление передает издание SpaceNews.

«Прямо сейчас все указывает на фильтр, который явно был на своем месте, когда мы собирали ракету, но его там уже не было, когда запустился двигатель второй ступени, а это означает, что он был смещен», — сказал руководитель.

По его словам, «это похоже на стодолларовую деталь, которая вывела нас из игры». Харт добавил, что Virgin Orbit больше не будет использовать эту деталь.

В январе SpaceNews со ссылкой на компанию Virgin Orbit сообщило, что провальный запуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, объясняется аномалией во второй ступени.

Неудачный пуск произошел 9 января.