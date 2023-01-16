Virgin Orbit объяснила провальный запуск LauncherOne из Великобритании

Провальный запуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, объясняется аномалией во второй ступени. Об этом со ссылкой на компанию Virgin Orbit сообщает SpaceNews.

В сообщении, распространенном компанией, отмечается, что неудачный запуск ракеты с девятью спутниками вызван досрочным отключением двигателя второй ступени, произошедшем на высоте 180 километров.

В Virgin Orbit добавили, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.

Неудачный пуск произошел 9 января.

Лицензию на запуск космических аппаратов с территории Великобритании компания получила в декабре.