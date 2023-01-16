Войти
Lenta.ru

Virgin Orbit объяснила провальный запуск LauncherOne из Великобритании

467
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Провальный запуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, объясняется аномалией во второй ступени. Об этом со ссылкой на компанию Virgin Orbit сообщает SpaceNews.

В сообщении, распространенном компанией, отмечается, что неудачный запуск ракеты с девятью спутниками вызван досрочным отключением двигателя второй ступени, произошедшем на высоте 180 километров.

В Virgin Orbit добавили, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.

Неудачный пуск произошел 9 января.

Лицензию на запуск космических аппаратов с территории Великобритании компания получила в декабре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Boeing 747
Компании
Boeing
Похожие новости
28.01.2022
Украину вооружат любой ценой
05.03.2021
Авиационная промышленность Украины и ее «перспективы»
01.03.2021
"Мы были на волоске": рассекречены данные о подготовке к третьей мировой
12.12.2017
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
02.08.2016
Россия, Украина, ГП "Антонов", компания "Волга-Днепр" и проект НАТО SALIS - что может быть общего?
14.07.2016
"Фарнборо" с русским акцентом
08.12.2015
Ричард Брэнсон приспособит Boeing 747 для запуска спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.01 20:48
  • 41929
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.01 19:45
  • 4
Назначен новый и.о. управляющего директора Луховицкого авиазавода, производящего МиГ-35 и Ил-114
  • 16.01 16:18
  • 0
Минобороны ФРГ обновило данные о поставках ВСУ вооружений, военной и специальной техники, оборудования и другого имущества
  • 16.01 12:28
  • 1
В МИД РФ заявили, что Москва противостоит военно-промышленному конгломерату Украины с НАТО
  • 16.01 11:49
  • 1
Назван сценарий уничтожения Японии российским "оружием дьявола"
  • 16.01 11:11
  • 1
Бывший главком сил НАТО: Украине нужно передать боевые самолеты
  • 16.01 10:35
  • 0
Эксперт Бутримов: импортозамещение в стране работает плохо
  • 15.01 16:42
  • 2
В США оценили стоимость «самого крутого» бомбардировщика
  • 15.01 11:11
  • 1
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
  • 14.01 15:15
  • 2337
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.01 10:51
  • 2
В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова
  • 14.01 04:08
  • 2
В России начнут строить десантные катера на воздушной подушке
  • 13.01 14:35
  • 0
Амбиции польско-прибалтийских политиков приведут к ужасающим жертвам среди мирного населения
  • 13.01 14:06
  • 1
В Госдуме заявили, что повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет
  • 13.01 14:05
  • 2
Новое командование спецоперацией готово к решению масштабных задач