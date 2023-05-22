Правительство Великобритании отказалось спасать Virgin Orbit

Правительство Великобритании отказалось спасать обанкротившуюся компанию Virgin Orbit, предлагающую пусковые услуги ракеты воздушного старта LauncherOne. Об этом пишет SpaceNews.

Издание приводит комментарий министра науки, инноваций и технологий британского правительства Джорджа Фримана. «Мы готовы поддержать конкретное предложение, которое выглядит устойчивым финансово и коммерчески, но мы не рассматриваем и не собираемся делать крупные британские инвестиции в приобретение платформы», — сказал чиновник.

Издание отмечает, что в настоящее время лицензия Virgin Orbit от Управления гражданской авиации Великобритании на пуски ракет остается в силе, однако не ясно, сохранится ли она в случае, если компания будет продана в рамках банкротства.

В апреле Virgin Orbit объявила о банкротстве, подав соответствующее заявление в суд в штате Делавэр (США).

В январе состоялся неудачный пуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании.