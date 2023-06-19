«Самолеты могут послужить Украине»: сенатор США настаивает на передаче ВСУ списываемых штурмовиков А-10

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12 июня в Палате представителей Конгресса США обнародовали законопроект, предусматривающий вывод из эксплуатации 42 штурмовиков A-10 и 57 истребителей F 15C/D в 2024 финансовом году, сообщается в издании Air and Space Forces.

Конгресс одобрил вывод из строя 21 А-10 Thunderbolt II в прошлом году. После списания еще 42 машин на вооружении ВВС США останется только около 260 самолетов данного типа. Начальник штаба ВВС генерал Чарльз К. Браун-младший заявил, весь флот указанных штурмовиков будет выведен из эксплуатации к концу текущего десятилетия. Этого и добивается командование ВВС, считая А-10 слишком дорогим и не соответствующим требованиям современного боя самолетом, будучи неспособным бороться с российскими и, прежде всего, китайскими машинами.

На этом фоне раздаются голоса о необходимости передачи штурмовиков ВСУ. В частности, на этом настаивает сенатор Марко Рубио:

Этот самолет все еще может послужить союзникам США, особенно Украине, которая борется с танками и другой техникой, которая помнит времена СССР, а А-10 был как раз разработан для ее уничтожения.

Для взлета и посадки F-16 требуется более 1828 м асфальтированной ВПП, в то время как A-10 – только 1219 м грунтовой полосы, что может подойти для незалежной, аэродромы которой основательно разбомблены российским войсками. Однако в прошлом году министр обороны США Ллойд Остин отклонил украинскую просьбу о предоставлении штурмовиков (речь шла о 100 единицах), заявив, что это «невозможно и не имеет смысла».

В США А-10 на данный момент поддерживаются в боеспособном состоянии за счет вывода из строя самых старых и находящихся в худшем техническом состоянии машин, которые служат источником запасных частей.

В 2015 году было принято решение о разработке преемника A-10 в рамках программы A-X, однако разработка нового самолета займет много лет. По этой причине в рамках временного промежуточного решения было решено начать проект приобретения нового легкого штурмовика непосредственной поддержки сухопутных войск под кодовым названием Light Attack/Armed Reconnaissance (LAAR).