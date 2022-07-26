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РИА Новости

"Это изменит ситуацию". Что США пообещали Киеву

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Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США
Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Taylor Harrison

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Страны НАТО готовятся в очередной раз поднять ставки в противостоянии с Россией. Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад может передать Киеву современные боевые самолеты. Пока, впрочем, не ясно, о чем именно идет речь и как быстро украинские летчики освоят эту технику. О нашумевшей инициативе — в материале РИА Новости.

Новое чудо-оружие

По данным российского Минобороны, с 24 февраля ВСУ потеряли 260 самолетов, 144 вертолета и 1577 беспилотников различного назначения. Исправных бортов у Киева осталось мало.

Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбитый российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск ДНР. Скриншот видео

Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ВСУ по-прежнему располагают средствами ПВО, но этого явно недостаточно, чтобы перехватить превосходство в воздухе. Значит, сухопутные войска будут постоянно под огнем. Сами военнослужащие ВСУ признаются: самое страшное на фронте — тяжелые авиабомбы.

В начале июня командующий национальной гвардией штата Калифорния Дэвид Болдуин призвал американское правительство передать Украине истребители советского производства. У США есть до двух десятков Су-27 и МиГ-29 ранних модификаций.

Также шла речь о партии польских МиГ-29. Однако в НАТО об этом не договорились. Тем не менее в Киев из Восточной Европы доставили запчасти и вооружение для самолетов.

Особой пользы это не принесло. ВКС продолжают господствовать в небе. Западные аналитики поняли: украинская авиация особо не влияет на расклад сил. И вот теперь новое предложение.

Реакция России

Как уточнил генерал Чарльз Браун, тип самолетов, которыми собираются вооружить Киев, пока не определили. По его словам, это могут быть американские истребители F-15 и F-16, шведские JAS-39 Gripen, французские Rafale.

Впрочем, эксперты сомневаются, что в краткосрочной перспективе натовские самолеты серьезно помогут ВСУ на фронте.

Истребитель F-16

Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

"Отправка оружия еще ничего не значит, важно, как Украина этим воспользуется, — считает политолог Игорь Шатров. — Советские запасы в странах Восточной Европы не бесконечны. На Западе это понимают и готовятся к новым поставкам. Но пока очень много непонятного: где будут обслуживаться и базироваться иностранные самолеты, как предотвратить их попадание в руки россиян и, самое главное, каким образом быстро подготовить достаточное количество летчиков. Чтобы просто научить офицера взлетать, садиться и выполнять несложные маневры, может потребоваться до полугода".

Если западная авиация будет использоваться исключительно в зоне конфликта — это один сценарий, добавил эксперт. Если же американские самолеты начнут бить вглубь российской территории — это сознательная эскалация со стороны США, которая развяжет Москве руки на применение видов вооружений, еще не использовавшихся в конфликте.

Символическая помощь

Решение о предоставлении западных истребителей Украине еще не принято. Однако на прошлой неделе председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил на брифинге, что в Пентагоне изучают дополнительные варианты подготовки украинских военнослужащих. Позже палата представителей одобрила выделение 100 миллионов долларов на обучение летчиков ВСУ.

Штурмовик ВВС США A-10 "Тандерболт"

Источник изображения: © Flickr / D. Miller

Помимо истребителей, Белый дом также собирается передать Украине ударные машины. В частности, глава ВВС США Фрэнк Кендалл несколько раз упоминал дозвуковые штурмовики A-10 Thunderbolt II. Для Пентагона это был бы идеальный выбор. Оборонное ведомство уже много лет пытается списать самолеты, принятые на вооружение еще в 1977-м, ради закупки современных. Однако парламент раз за разом отклонял инициативу военных.

"Мы изучали эти самолеты по доступным нам материалам, — рассказал офицер ВКС Игорь (фамилию попросил не называть). — В принципе для истребителя штурмовик — несложная цель. Летит медленно и невысоко, достаточно неповоротливый. Применять свое главное оружие — семиствольную 30-миллиметровую скорострельную пушку — не сможет, так как для этого придется входить в зону действия нашего войскового ПВО. Единственный выход — работать ракетами издали, но непонятно, сколько и каких боеприпасов дадут американцы".

Об истребителях F-15 и F-16 специалисты отзываются с уважением. Эти машины применяли во многих конфликтах, они на вооружении десятков стран. Но вряд ли Киев получит последние модификации — американцы не хотят, чтобы важные военные технологии попали в руки россиян. А ранние варианты — не соперники истребителям Су-30СМ и Су-35С. Вдобавок, чтобы хорошо освоить западные машины, нужны годы.

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Страны
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A-10 Warthog
F-15
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