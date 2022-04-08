Реинкарнация "Крокодила": зачем России летающий крейсер

Дмитрий Литовкин — о модернизации Ми-24П, который неоднократно зарекомендовал себя в бою

В строй возвращаются 40-летние машины Ми-24П. В военных кругах их называют "Крокодил" — вертолеты, построенные по самолетной схеме, бронированные и крайне опасные из-за своих ударных возможностей. При наличии более современных Ми-28Н и Ка-52, как оказалось, альтернативы этим монстрам нет. И дело совсем не в том, что нам не хватает новых ударных вертолетов. Просто, как показывает время, решения, реализованные конструкторами фирмы "Ми", настолько опередили ситуацию, что отказаться от них даже сейчас невозможно. Посмотрите на американцев. Они вернули в строй истребитель F-15 который, казалось бы, уже похоронили с приходом нового, пятого поколения машин F-22 и F-35. В бюджете 2020 года Пентагон готов выделить на закупку "старичков" около $1,2 млрд.

Патентный облик

Поводом вспомнить про Ми-24 стал патент компании "Вертолеты России" на новый облик вертолета с индексом "П" — пушечного. Согласно документу, машина является глубокой модернизацией вертолета Ми-24П. Его планируется оснастить двухдвигательной силовой установкой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и комплексом вооружения с обзорно-прицельным комплексом с возможностью работы в любое время суток и наведения управляемых ракет.

Кроме того, новая транспортно-боевая машина будет оснащена бортовым комплексом обороны и датчиками обнаружения внешних угроз, которые разместят на внешних пилонах консолей крыла. Вертолет также получит систему выброса ложных тепловых целей для противодействия переносным зенитным ракетным комплексам. Возможен вариант, при котором шлем пилота будет снабжен очками ночного видения, а внешнее и внутреннее светотехническое оборудование будет адаптировано под использование таких очков.

Собственно, ничего невероятного. Есть проверенный всеми возможными войнами боевой аппарат, и есть решение его модернизировать. В случае как бронетехики, так и авиации самое дорогое в машине — корпус. Если танк не был поврежден в ходе военного конфликта, то его бронекапсула служит не менее 50 лет. То же самое относится и к самолетам. А уж поставить внутрь новый двигатель, трансмиссию и электронику — дело Кулибиных. Собственно, по этому пути идут американцы, разочаровавшиеся в своем истребителе пятого поколения F-22. К 2030 году планируется списать все "Рапторы" и обновить авиапарк в том числе более "понятным и простым" F-15 в виде модернизированной версии F-15EX.

Начальник штаба ВВС, слова которого приводит издание Air Force Mag, Чарльз К. Браун говорит, что его главный приоритет — это уменьшение модельного ряда боевой авиации с семи до пяти самолетов. В ВВС должны остаться только F-35A, F-15EX Eagle II, F-16 (или его возможная замена) и NGAD (перспективная платформа доминирования в воздухе следующего поколения) плюс уменьшенный парк штурмовиков A-10, прошедших переоборудование и модернизацию. Сокращению подлежит весь парк F-22 Raptor в количестве 186 единиц. К 2030 году этот парк заменят не более сотни NGAD.

Это пример рационального отношения к вопросу поддержания текущего парка авиации — машин, реально способных выполнять боевые миссии. В этом ряду Ми-24П — один из фаворитов. За годы выпуска таких машин произвели аж 3,5 тыс.

Не трепетная "Лань"

Ми-24, по кодификации НАТО — Hind (с англ. "лань"), в российской армии зовется "Крокодил". Одна из причин этого — фюзеляж вертолета. Как правило, все машины этого типа — квадратные ящики с пропеллером, а у Ми-24 это элегантная, вытянутая форма, больше похожая на самолет.

Базовая модификация Ми-24 стала одним из первых в мире специализированных боевых машин. Летательный аппарат изначально проектировали для огневой поддержки войск на поле боя, высадки тактических десантов, выполнения транспортных функций. Фактически создавали летающую боевую машину пехоты с бронированием и возможностями огневого поражения как у танка. Вертолет создавался под индексом В-24 в конце 1960-х годов в опытном конструкторском бюро Московского вертолетного завода (ныне — АО "Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля" в составе холдинга "Вертолеты России"). Разработка проводилась под руководством генеральных конструкторов Михаила Миля и Марата Тищенко, главного конструктора Вячеслава Кузнецова.

Ми-24 сконструирован по классической одновинтовой схеме с пятилопастным несущим и трех- или четырехлопастным (в зависимости от модификации) рулевым винтами. Имеет два газотурбинных двигателя, крыло с отрицательным поперечным углом (для улучшения боковой устойчивости на больших скоростях), трехопорное колесное шасси с носовой стойкой (в некоторых модификациях шасси убирается в полете). Экипаж — два или три человека, в зависимости от модификации. Стрелок-оператор и пилот размещаются в бронированной герметизированной кабине друг за другом, бортмеханик — в грузовой кабине в центральной секции фюзеляжа.

Вертолет Ми-24. Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Полезная нагрузка — до восьми десантников или четверо раненых на носилках, либо от 1,5 до 2 т груза. Максимальная взлетная масса машины составляет 12 т, крейсерская скорость — 240 км/ч, максимальная скорость в горизонтальном полете — 300 км/ч. Практический потолок — 3 тыс. Вертолет имеет встроенное стрелково-пушечное вооружение. На шести точках под крылом может нести подвесное вооружение — контейнеры с пулеметами или гранатометами, управляемые и неуправляемые ракеты, авиабомбы.

Дуэльное право

В патенте "Вертолетов России" делается акцент на именно артиллерийскую версию машины. Судя по рисунку, ничего нового конструкторы, собственно, не предлагают — носовая, поворотная артиллерийская установка, как у Ми-28Н. Ранее на Ми-24 пушка стояла слева по борту. А с другой стороны, почему не пофантазировать, какая именно это пушка.

Дело в том, что российские оружейники не первый год продвигают в войска 57-мм дистанционно управляемый необитаемый боевой модуль АУ-220М концерна "Уралвагонзавод". Эта установка — одна из самых перспективных разработок отечественного ВПК и в ближайшем будущем поступит на вооружение армии России. Ее уже адаптировали на БМП-3 — "Деривация-ПВО", на тяжелой БМП Т-15 "Армата", готовят ставить на самолеты и корабли малого водоизмещения.

"Ключевая особенность разработки — в ее универсальности: АУ-220М можно как поставить на шасси БМП или БТР, так и разместить на кораблях или применять в стационарном варианте. Уверен, что этот модуль имеет все шансы стать бестселлером мирового рынка вооружений и внести достойный вклад в поддержание имиджа российского оружия и нашей страны в целом", — сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству Ростеха Виктор Кладов.

БМП Т-15 "Армата" с боевым модулем АУ-220М. Источник: Станислав Красильников/ТАСС

Если говорить о "сухопутном" варианте АУ-220, то на большинстве боевых машин модуль имеет круговое вращение в 360 градусов по горизонту, дальность стрельбы — до 14,5 км. С пушкой спарен пулемет калибра 7,62 мм (боекомплект — 1 тыс. патронов). Скорострельность этих 57-мм изделий достигает 160 выстрелов в минуту. Они могут применять четыре типа боеприпасов — как обычные, так и дистанционно подрываемые и управляемые. Сегодня есть информация, что это изделие планируют ставить на самолеты. Это так называемый Gunship — авиационное средство тотального поражения наземных целей. В американской армии используется при проведении спецопераций, когда солдатам нужна огневая поддержка с воздуха. Самолет кружит в районе цели и наносит по ней огневой удар, который не может задеть "своих".

Вопрос, сможет ли выдержать Ми-24 АУ-220, остается открытым. Впрочем, сама конструкция вертолета показывает его состоятельность даже при наличии более современных версий машин. "Крокодил" — один из уникальных примеров того, как можно создать летающий танк. Этот факт отмечают не только в российской, но и во многих иностранных армиях.

Всего несколько фактов. Во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов иракские "Крокодилы" не единожды сходились в воздушных дуэлях со своими американскими визави — вертолетами AH-1J "Кобра", которые были у Вооруженных сил Ирана. По иракским данным, в общей сложности их вертолетчиками было сбито десять иранских машин и еще 43 вертолета других типов, а 27 октября 1982 года один из иракских Ми-24 даже сумел сбить иранский истребитель F-4E "Фантом".

В настоящее время вертолеты Ми-35М2 — более современная версия Ми-24 — принимают активное участие в борьбе с наркоторговлей в штатах Баринас, Апуре и Амазонас в Венесуэле. Как правило, эти машины задействуют при обнаружении и уничтожении сухопутных и речных караванов, перевозящих наркотики", — сообщил источник ТАСС в корпусе армейской авиации страны. По его словам, вертолет особо эффективен при уничтожении лабораторий по производству наркотиков, расположенных в труднодоступной местности. "Один Ми-35М2 способен перевозить специальную группу из пяти-шести бойцов, поддержать ее огнем и эвакуировать после выполнения задания", — подчеркнул источник.

Издание Military Watch пишет, что Мали предпочло американским именно российские вертолеты. На вооружении страны имеются шесть боевых вертолетов: два Ми-24Д и четыре Ми-35М.

Боевой разворот

Патент на новый облик вертолета Ми-24 можно рассматривать и в ином ракурсе. С середины 1990-х годов на фирме "Ми" шла работа по "блочной модернизации вертолета Ми-24". Она предусматривала возможность создания из специальных "блоков" различных вариантов модернизированных вертолетов с разными характеристиками и возможностями. Так, например, был разработан вариант Ми-24ВМ, который, как указывалось, отличался наличием нового автомата перекоса, несущей системы и Х-образного рулевого винта с боевого вертолета Ми-28, а также усовершенствованным составом бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), включая лазерный дальномер, новые радиостанции, процессор и прочего оборудования.

В конце 1999 года были подготовлены эскизный проект и макет круглосуточной модификации Ми-24М. Разработчик предлагал два варианта — упрощенный и менее дорогой, а также более сложный и дорогой, но зато и более перспективный. Заказчик выбрал первый, в результате чего на базе Ми-24П был создан модернизированный Ми-24ПН, облетанный в июле 2000 года. Серийное переоборудование вертолетов Ми-24П в вариант Ми-24ПН началось на "Роствертоле" в 2004 году. То есть все это говорит о том, что даже не самая современная машина постоянно модифицируется и повышает свои пилотажные и ударные возможности.

Как я уже сказал, патент "Вертолетов России" не раскрывает всех деталей обновления "Крокодила". Понятно, что на нем будет стоять новая цифровая авионика, прицельные комплексы, вооружение. Судя по кадрам применения подобных машин в спецоперации на Украине (с обеих сторон), даже при наличии более современных вертолетов альтернативы этим боевым монстрам нет.

ЛИТОВКИН Дмитрий