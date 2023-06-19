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ТАСС

Эксперт: Путин в речи на ПМЭФ показал, что Россия приняла военный "вызов" США

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Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Источник изображения: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов отметил, что президент России напомнил об отсутствии планов Москвы применять ядерное оружие в украинском конфликте

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия приняла "вызов" США на поле боя, который Вашингтон бросил Москве путем поставок техники и вооружения Украине. Такое мнение в беседе с ТАСС в пятницу выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов, комментируя выступление российского президента Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Президент принял тот вызов, который США бросили России, он подчеркнул открытым текстом, что США пытаются победить Россию на поле боя, поставляя Украине вооружения и технику, президент сказал: "Флаг им в руки, значит будем воевать" <...>. "Было бы наивно и глупо, если бы президент Путин, например, советовал [президенту США] Джо Байдену прекратить враждебную политику в отношении Москвы. Понятное дело, что это не произойдет", - добавил аналитик.

При этом, как отметил эксперт, Путин в своем выступлении напомнил об отсутствии планов Москвы применять ядерное оружие в украинском конфликте, однако отметил, что западные самолеты, которые могут поставляться Киеву и участвовать в конфликте, могут стать целью удара даже на аэродромах за пределами Украины.

"Президент недвусмысленно подчеркнул неядерные риски эскалации данного конфликта. Он отметил, что Россия не рассматривает вариант применения оружия массового поражения в украинском конфликте, но дал понять, что, если Запад предоставит свою инфраструктуру для ВСУ, если техника, принимающая участие в боях против России, будет складироваться или взлетать с западных аэродромов, безусловно, Москва будет принимать соответствующие решения - это намек на военную эскалацию в отношении Запада. Это очень важный тезис, который прозвучал", - сказал аналитик.

Внешняя политика

То, что Путин не стал давать какие-либо советы Байдену, Суслов посчитал "тактичным и уважительным жестом", однако, говоря об отношениях с Западом, президент сделал акцент на независимой внешней политике России.

"Владимир Путин недвусмысленно дал понять, что Россия будет ориентироваться на свои собственные интересы, будет действовать так, как считает нужным, и будет придерживаться суверенного пути развития, ни в коем случае не подчиняться США и коллективному Западу, проводящим враждебную политику в отношении РФ. Президент подчеркнул приверженность тем целям, которые были первоначально обозначены в ходе СВО", - сказал он.

Переговоры по сокращению ядерных вооружений

По мнению Суслова, Путин в ходе выступления на ПМЭФ указал на сложности вокруг переговоров по сокращению ядерных вооружений из-за политики Запада по отношению к России.

"СНВ-3 (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, на данный момент участие России в нем приостановлено - прим. ТАСС) является последним подобным договором между Россией и США, больше таких договоров не будет. Возобновление сейчас переговоров с США по стратстабильности недопустимо, так как Вашингтон стремится нанести России стратегическое поражение на доядерном уровне, ведя опосредованную войну. Диалог по стратегической стабильности, начнись он сейчас, легитимизировал бы такую политику Вашингтона", - сказал Суслов.

"Одним из главных приоритетов США по вопросам контроля над вооружениями в отношении РФ является несимметричное сокращение тактического ядерного оружия, Вашингтон пытается привести количество тактического ядерного оружия РФ в соответствие с их собственным. Это означает одностороннее сокращение российского арсенала как минимум в четыре раза. Президент дал четко понять, что этого не будет", - подчеркнул эксперт. Он добавил, что Путин "недвусмысленно исключил" вероятное требование США включить в любое будущее соглашение по контролю над вооружениями тактическое ядерное оружие. 

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Путин Владимир
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