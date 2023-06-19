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Военное обозрение

Германия поставила Украине машины разминирования Wisent 1 на фоне потерь бронетехники в ходе наступления

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Источник изображения: topwar.ru

Германия поставила Украине дополнительные машины разминирования Wisent 1, предназначенные для создания проходов в минных полях. Как заявляют в Киеве, такая техника сейчас очень актуальна, особенно на фоне потерь танков и БМП на минных полях в ходе контрнаступления.

По имеющимся данным, немцы поставили четыре машины разминирования, такая информация размещена на специальном сайте правительства ФРГ, где отмечаются все поставки для Киева. Всего, же, согласно ранее опубликованным данным, ВСУ должны получить не менее 42 "танков для разминирования". Немецкая и британские компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) и Pearson Engineering получили контракт на сборку техники для Украины в начале этого года.

Инженерная машина Wisent 1 MC представляет собой платформу Wisent 1 на базе танка Leopard 1 от Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft с полноразмерной системой разминирования от компании Pearson Engineering, являющейся одним из мировых лидеров по производству устройств для разминирования.

Wisent 1 MC предназначен для создания безопасных маршрутов для танковых колонн, он оснащен полноразмерной системой разминирования и системой разметки полосы движения, позволяющей следовавшим за ним войскам безопасно проходить по расчищенным полосам.

В состав машины входят: шахтный плуг на всю ширину захвата, система разметки полосы движения, дубликатор магнитных подписей, вспомогательная лебедка, кран грузоподъемностью 30 тонн и адаптер высокого подъема, установленный спереди. Баллистическая защита стандарта НАТО 4569 Уровень 5 (25-мм снаряд) и уровень 3 защита от мин (подрыв противотанковой мины фугасного действия с массой заряда 8 кг ВВ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
NATO
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