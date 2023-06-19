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Военное обозрение

В британской разведке назвали «нерациональным» применение танков Challenger 2 в ходе наступления на Запорожском направлении

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Источник изображения: topwar.ru

После полного фиаско немецких танков Leopard 2, брошенных командованием ВСУ для создания прорыва на Запорожском направлении и уничтоженных российскими войсками, в Британии призадумались о судьбе переданных Украине танков Challenger 2.

Британцы очень сильно опасаются, что "непревзойденный", по их мнению, танк Challenger 2 окажется в руках русских. И если ранее такой вариант считался чисто гипотетическим, то после того, как российская армия затрофеила немецкий Leopard 2 в модификации А4 или А6, а также американские БМП Bredly, это стало реальной угрозой. А как известно, Минобороны Соединенного королевства еще при передаче танков ставило Киеву условие, что они не должны попасть в руки русских.

По данным украинских источников, Лондон снова обратился к Киеву и "настоятельно" попросил не использовать британские танки в ходе первого этапа контрнаступления, особенно на Запорожском и Южно-Донецких направлениях. Как утверждают британская разведка, это просто "не рационально". Послушает ли своих спонсоров Зеленский или Challenger 2 появятся на поле боя, покажут уже ближайшие дни, ВСУ подтягивают к фронту резервы, включая бронетанковые бригады.

Напомним, что Великобритания передала Украине четырнадцать танков Challenger 2, об этом еще в марте заявил глава военного ведомства Великобритании Бен Уоллес. Тогда же было заявлено, что в Лондоне разработали некий план, который должен был предотвратить попадание танков в качестве трофеев к российской армии.

Известно, что британцы ставили условием передачи техники возможность ее эвакуации с поля боя в случае поражения, а также уничтожение танков при невозможности их эвакуировать.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
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