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В «Ростехе» разработали противодроновый комплекс «Серп-ВС6»

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Серп-ВС6
Серп-ВС6.
Источник изображения: itcrumbs.ru

Научно-исследовательский институт (НИИ) «Вектор» разработал комплекс противодействия FPV-дронам «Серп-ВС6». Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Росэлектроника» (входит в «Ростех»).

По словам директора по развитию бизнеса «Вектора» Андрея Сорокина, устройство способно подавлять FPV-беспилотники, работающие в диапазоне 400 мегагерц. В компании добавили, что готовы к поставкам комплекса «Серп-ВС6» заинтересованным сторонам.

В марте в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» сообщили агентству, что первыми заказчиками антидронового устройства «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора.

В том же месяце Сорокин заявил, что противодроновый комплекс «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что комплексы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса страны.

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