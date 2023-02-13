В России испытали противодроновую систему «Серп»

Российские противодроновые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса страны. Системы исключили появление дронов-нарушителей. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех», передает РИА Новости.

«Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекте топливно-энергетического комплекса России. Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что систему, которая способна подавить каналы связи, управления и навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), разработали в НИИ «Вектор» (входит в «Росэлектронику»). «Серп-ВС» воздействует как на сигналы спутниковых систем навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, так и на сигналы управления БПЛА в диапазонах 2,4 и 5,6 гигагерца, которые используют в сетях Wi-Fi. «Серп-ВС» может работать автономно, защищая мобильные и стационарные объекты. Также комплекс способен подавлять дроны на 360 градусов по горизонтальной оси.

Директор по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин отметил, что системы «Серп-ВС» полностью подтвердили заявленные характеристики по итогам двухмесячной тестовой эксплуатации. По его словам, ряд промышленных компаний проявил интерес к продукту.

Ранее стало известно, что в России планируют создать комбинированный комплекс для борьбы с дронами. В его состав войдут бронеавтомобили «Тайфун» с зенитными ракетами, лазерами и СВЧ-пушками.

В ноябре 2022 года ведущий инженер компании «Технологии радиоконтроля» по направлению «антиБЛА» Антон Иванов сообщил, что ружье для борьбы с малыми беспилотниками «Стилет» модернизируют на основе опыта специальной военной операции.