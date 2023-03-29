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Предприятия ТЭК прикроют антидроновым «Серпом»

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Серп-ВС5»
Серп-ВС5».
Источник изображения: nii-vektor.ru

Первыми заказчиками антидронового комплекса «Серп-ВС5» стали предприятия топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и машиностроительного сектора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

«Серийное производство "Серп-ВС5" уже идет на мощностях предприятия холдинга — НИИ "Вектор". Комплекс готов к поставкам по первым заказам для некоторых предприятий топливно-энергетического комплекса и машиностроительного сектора», — говорится в сообщении.

Комплекс «Серп-ВС5» впервые продемонстрировали на полигоне НИИ «Вектор» 16 марта. Дальность действия комплекса, который обнаруживает дроны-нарушители на 360 градусов по горизонтальной оси и прикроет предприятия, составляет пять километров.

Ранее в марте заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Андрей Сорокин рассказал, что «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что тестовую эксплуатацию систем «Серп-ВС» завершили на объекте ТЭК России. Устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне.

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Страны
Россия
Компании
Ростех
Росэлектроника
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Алешин Алексей
2 комментария
№1
29.03.2023 05:15
Дальность действия всего 5 км.
0
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№2
29.03.2023 06:14
Цитата, ID: 19190 сообщ. №1
Дальность действия всего 5 км
От квадриков с гранатами самое то.
0
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