Войти
ЦАМТО

"Калашников": российские военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

187
0
0
Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года.
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

ЦАМТО, 15 июня. Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов для работы в условиях войсковой эксплуатации, тестируется в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускать их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО – ред.) произойдет уже в этом году", – цитирует "РИА Новости" А.Лушникова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Похожие новости
27.09.2021
Более 500 российских военных провели маневры с боевыми стрельбами в горах Таджикистана
27.10.2020
Микродроны: новое российское супероружие? (The National Interest, США)
18.08.2020
Всегда в моде. "Калашников" представит новую разработку
30.03.2020
Разорвало ствол: жесткие испытания АК-74М показали на видео
25.01.2019
Владимир Дмитриев: рынок стрелкового оружия США для нас сейчас закрыт
29.06.2018
Минобороны получило партию пулеметов РПК-16 для опытно-войсковой эксплуатации - "Калашников"
21.03.2018
Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии