"Калашников": российские военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

ЦАМТО, 15 июня. Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов для работы в условиях войсковой эксплуатации, тестируется в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускать их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО – ред.) произойдет уже в этом году", – цитирует "РИА Новости" А.Лушникова.