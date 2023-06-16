Минобороны Индии утвердило план по закупке боевых бронемашин в рамках программы FRCV

ЦАМТО, 15 июня. Министерство обороны Индии утвердило план по закупке боевых бронемашин в рамках программы Future Ready Combat Vehicles (FRCV).

Как сообщает The SOFREP Media Group, проект получил "принципиальное одобрение" (AIP) Минобороны в конце мая. В оборонном ведомстве заявили, что программа будет реализована в рамках финансируемой государством категории "Make-I".

Данная категория предусматривает значительное государственное финансирование, покрывающее до 70% стоимости разработки прототипа, что позволяет привнести в проекте новейшие технологии.

Проект FRCV предусматривает приобретение 590 бронемашин на первом этапе. Новые бронемашины предназначены для замены, начиная с 2030 года, устаревающего парка произведенных по лицензии ОБТ Т-72 индийских Сухопутных войск. В июне 2021 года индийская армия направила запрос информации (RFI) по проекту FRCV, в котором сообщалось, что планируется закупить в общей сложности 1770 платформ в несколько этапов.

Министерство обороны подчеркнуло важность привлечения местных компаний, оговорив, что дизайн и разработка FRCV должны включать как минимум 50% отечественных компонентов.

ББМ будут разработаны по модульной концепции и послужат базовой платформой, по меньшей мере, для 11 гусеничных бронемашин. Согласно сообщению The Hindu, кроме танка, другими возможными вариантами на платформе FCRV являются гусеничные ББМ, мостоукладчики, минные разградители, самоходные гаубицы, системы ПВО, артиллерийские наблюдательные пункты и машины инженерной разведки, а также бронированные санитарные машины.

Согласно предложенной концепции, платформа FRCV в версии ОБТ массой 55 т (+/-5%) будет иметь экипаж из четырех человек, оснащена двигателем мощностью 1500 л.с. Она должна быть транспортабельна воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. Минимальный запас хода – 400 км по пересеченной местности / пустыне и 500 км по дорогам с твердым покрытием. Ожидаемый срок службы – 35-45 лет. Калибр основного орудия танка – 120 мм или выше. Пушка должна вести стрельбу тремя основными типами снарядов в статическом и динамическом режимах, днем или ночью.

Дополнительным вооружением ОБТ станет 7,62-мм спаренный пулемет с минимальной дальностью стрельбы 1800 м и 12,7-мм зенитный пулемет, способный поражать воздушную цель с минимальной дальности 1500 м и наземную цель с 2000 м. Танк будет оснащен системой управления огнем с поддержкой искусственного интеллекта. Система управления огнем будет интегрирована с системой управления полем боя (BMS) СВ Индии. Танк получит перспективную систему активной защиты.