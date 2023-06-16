Войти
Военное обозрение

Экс-советник Пентагона заявил о фиаско украинского контрнаступления

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В западных странах эксперты продолжают анализировать ход украинского контрнаступления. Напомним, что началось оно более 10 суток назад.

Бывший советник в Пентагоне Дуглас Макгрегор, ушедший в отставку в звании полковника, прокомментировал ход контрнаступленият ВСУ.

По словам Макгрегора, оно завершилось фиаско для Украины.

Дуглас Макгрегор считает украинское наступление безуспешной авантюрой, на которое пошло командование ВСУ и украинское руководство.

Эксперт заявил, что основная цель ВСУ при осуществлении контрнаступления касалась взятия Мелитополя с последующим выходом к Азовмкому морю. Однако к настоящему моменту не произошло прорыва и первой линии российской обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
14.02.2023
Глава делегации РФ считает, что американские танки Abrams вряд ли появятся на Украине
17.10.2022
Запад бессилен найти защиту от российских ракет
25.05.2022
Путин разбудил стратегов США: Америка втягивается в конфликт с Россией и КНР
17.08.2020
В Польше признали мощь российского Су-30СМ
13.03.2013
Удар «Бумеранга»
02.12.2010
Американское правительство помогло Украине избавиться от стратегического вооружения
21.08.2008
Испытание для "Москвы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.06 03:21
  • 2
Израиль объявил о разработке системы ПВО для перехвата гиперзвуковых ракет
  • 16.06 03:18
  • 51253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.06 02:14
  • 2
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 15.06 21:15
  • 1
Новая турецкая малогабаритная крылатая ракета Bayraktar Kemankeş
  • 15.06 16:19
  • 0
«Миротворческая миссия» на Украине уже началась
  • 15.06 12:55
  • 2534
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.06 12:19
  • 0
Самая правдивая ложь, или как «беглые» змагары» стараются поссорить братские народы
  • 15.06 10:32
  • 1
«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной
  • 15.06 03:29
  • 1
Путин считает, что ветеранов СВО надо "двигать" в руководство спецслужб
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии