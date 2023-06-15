«Чтобы ничего не прилетало». Какой может быть «санитарная зона» между Россией и Украиной

Песков: санитарная зона должна защитить российские регионы от обстрелов ВСУ дальнобойным оружием

Необходимо оттеснить украинскую военную инфраструктуру от границы с Россией на безопасное расстояние, так объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вчерашнее заявление главы государства о «санитарной зоне» на Украине. Зампредседателя Совбеза Медведев предположил, что с учетом поставок Киеву режиму все более дальнобойных видов оружия «такая линия должна проходить по границам Львова». Есть и более простые предложения - о сдвиге украинской инфраструктуры за Харьков. Подробности - в материале «Газеты.Ru».

Безопасное расстояние

Военную инфраструктуру украинской стороны необходимо отодвинуть на безопасное расстояние от границы с Россией из-за непрекращающихся ударов, которые наносит Киев. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил журналистам вчерашнее заявление Владимира Путина о создании «санитарной зоны» на Украине, написало агентство ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов. «Если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос - я это говорю очень аккуратно - чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию», - сказал тогда он.

По словам представителя Кремля, с подконтрольных Украине территорий военные обстреливают мирных граждан и объекты социальной инфраструктуры, которые находятся со стороны России. При этом западные страны обеспечивают Киев все более сложным и дальнобойным вооружением.

«Чтобы обеспечить безопасность, по мере того, какое у киевского режима появляется дальнобойное вооружение, придется военную инфраструктуру (Украины) отодвигать на санитарное расстояние, чтобы обеспечивать безопасность граждан», - сказал Песков.

Медведев и Ко

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров тоже объяснил цель создания «санитарной зоны» на Украине желанием президента Путина обеспечить безопасность российских территорий.

«Дело в том, что Украина будет продолжать использоваться как плацдарм против России. Поэтому Владимир Путин имеет в виду, как я понимаю, что между Россией и Украиной будет нейтральная территория для того, чтобы на нашу территорию ничего не прилетало», - объяснил Джабаров и назвал предложение главы государства «совершенно справедливым».

Прокомментировал слова президента и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На его взгляд, в «санитарной зоне» на Украине не должно быть вооружения, способного достигнуть территорий, которые Россия считает своими. Картаполов добавил, что Генштаб должен в ближайшее время «сформировать концепцию и доложить президенту». Депутат не стал высказывать свои предположения о глубине такой зоны и источнике финансирования для ее создания.

В отличие от заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Львов или Харьков

Бывший президент России предположил, что линию «санитарной зоны» можно провести по границам Львова, область которого граничит с Польшей. Свое предложение он объяснил большим количеством западного дальнобойного вооружения, которое находится в распоряжении Украины.

«Такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404»», - написал в своем в Telegram-канал зампредседателя Совбеза (председателем на данный момент является Владимир Путин).

Более реалистичное предположение высказал председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин. По его оценкам, линию фронта для создания «санитарной зоны» необходимо отодвинуть за Харьков.

В конце мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в эфире телеканала «Россия 24» в ответ на вопрос, какие шаги Москва могла бы предпринять для защиты граничащего с Украиной региона, ответил, что лучшим способом решения проблемы с обстрелами стало бы присоединение к России Харьковской области (два региона граничат друг с другом).

Анастасия Новикова