Лукашенко: Белоруссия будет болеть за Трампа, который может остановить войну на Украине

Президент республики отметил, что сегодня 50 государств НАТО воюют против России

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Минск во время выборов президента США будет болеть за Дональда Трампа, который за сутки сможет остановить НАТО, воюющую на Украине против России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о том, может ли Трамп в случае избрания согласиться прилететь в Минск для участия в переговорах по прекращению украинского конфликта.

"Будем за него болеть, чтобы он пришел к власти и за сутки остановил эту натовскую машину - 50 государств, которые сегодня воюют против России", - приводит слова Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня".

Белорусский президент отметил, что Трампу будет непросто с политической точки зрения "приехать к "диктатору". Он напомнил, что весной 2022 года проводившие в Белоруссии переговоры представители Украины и РФ продолжали их в Стамбуле, "потому что американцы сказали [так сделать Киеву]". "Это игра, это политика. Но Трамп более решительный: он может отмахнуться, сесть в самолет и полететь. Но ему придется, если даже в не полном объеме, но хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны. Потому что слишком явно он об этом сказал", - считает Лукашенко.

Президент Белоруссии указал на то, что по опросам действующий президент США Джо Байден проигрывает Трампу, однако политическая "машина в Америке работает, и против этой машины никто не пойдет".

"Это ужас! Если бы у нас [так проходила избирательная кампания], против нас уже войну начали бы. Мы - святые. Наша "диктатура" - святая по сравнению с их "демократическими" выборами", - уверен Лукашенко.