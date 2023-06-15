Войти
ТАСС

В Киеве упрекнули некоторые страны в желании выгодно перевооружиться за счет СВО

98
0
0
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Источник изображения: Александр Кряжев/ POOL/ ТАСС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк вновь призвал союзников передать больше "хранящегося на складах" современного вооружения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Многие европейские страны фактически использовали ситуацию вокруг Украины, чтобы выгодно перевооружиться и избавиться от устаревших образцов военной техники. Об этом заявил во вторник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Давайте называть вещи своими именами. <...> [конфликт на Украине стал] прекрасной возможностью для многих европейских стран выгодно перевооружиться, отдать устаревшее вооружение и получить новые образцы техники за счет стратегических партнеров", - написал он в своем Twitter и вновь призвал союзников передать Киеву больше "хранящегося на складах" современного вооружения.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Похожие новости
27.03.2023
В Италии заявили, что Лондон не согласовывает с ЕС свои решения в отношении Украины
30.12.2022
В ВСУ не стали отрицать, что упавшая в Белоруссии ракета могла быть украинской
13.10.2022
В Белом доме не видят у РФ желания вести переговоры и будут поддерживать Украину
08.04.2022
Для чего на учения НАТО переброшены советские ЗРК "Куб"
26.02.2020
Рейс МН-17: вещдоки против разведданных
16.03.2016
Оснащение вдогонку
10.12.2012
Завершены стендовые госиспытания двигателя для Ан-70
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.06 00:56
  • 51220
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.06 00:25
  • 1
России не нужны зарубежные чипы для военной техники, заявил Мантуров
  • 15.06 00:20
  • 1
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
  • 14.06 23:38
  • 2531
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.06 20:26
  • 1
Мантуров аннонсировал создание дальнемагистрального самолета в РФ к 2030 году
  • 14.06 15:51
  • 11
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 14.06 15:08
  • 0
Запад не откажется от реализации своих геостратегических целей
  • 14.06 12:21
  • 2
Путин рассказал о смелости генерал-полковника Лапина на передовой
  • 14.06 09:17
  • 1
Лукашенко обещает без колебаний применить российское ТЯО в случае агрессии против Белоруссии
  • 14.06 08:47
  • 1
В ходе СВО стало понятно, что армии не хватает многих вещей, заявил Путин
  • 13.06 20:19
  • 1
Франция и Германия попытались понять, какими будут контуры новой Европы
  • 13.06 16:25
  • 101
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении