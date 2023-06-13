Economist: генштаб ВСУ оценил свои потери на запорожском направлении в десятки человек

По данным журнала, украинские военные "пока не задействовали свои основные силы"

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе потеряли "больше [нескольких] десятков" человек при попытке наступления на направлении Орехов - Токмак. С таким утверждением выступил в понедельник журнал The Economist со ссылкой на источник в Генштабе ВСУ, согласившийся прокомментировать ход боевых действий на запорожском направлении.

По его утверждению, украинские военные "пока не задействовали свои основные силы". Собеседник издания признал, что наступление на указанном направлении идет сложно. По его словам, обе стороны хотят добиться того, чтобы противник задействовал резервы, а ВСУ также предпринимают попытки выбить российскую артиллерию.

The Economist отмечает, что в попытке наступления участвовала 47-я механизированная бригада. Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов заявлял, что предназначением этой бригады, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ, является прорыв обороны ВС РФ.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек. Как следует из материалов агентства Bloomberg, на Западе признают значительные потери ВСУ. При этом газета Politico со ссылкой на представителей вашингтонской администрации писала, что дальнейшая помощь Киеву зависит от успеха контрнаступления.