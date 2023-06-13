Войти
ТАСС

AFP: подразделение ВСУ лишилось большей части парка американских БМП Bradley в Запорожье

457
0
0
Источник изображения: EPA/ YONHAP NEWS AGENCY, архив

Уничтожены шесть боевых машин из девяти

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Украинское подразделение в ходе наступления в Запорожье лишилось большей части имевшихся в ее распоряжении американских БМП Bradley. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse (AFP).

Как отмечает AFP, боевые машины были уничтожены в районе Орехова.

По данным агентства, из девяти БМП, "которыми располагало механизированное подразделение, шесть были полностью уничтожены". При этом только одна БМП смогла избежать каких-либо повреждений.

Отвечая на вопрос AFP об итогах наступления, один из украинских военнослужащих признал, что никаких крупных результатов достичь не удалось.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях 9 танков, из которых 4 Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
США
Украина
Продукция
Bradley
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.06.2023
В Киеве призвали Берлин "утроить" число поставляемых ВСУ танков Leopard
27.06.2022
Россия передаст Белоруссии комплексы "Искандер-М"
23.03.2022
НАТО озадачено
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
04.03.2014
В Крыму ждут «Печенег» и «Тигр»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.06 15:48
  • 51121
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.06 14:47
  • 1
ОАК открыла в России центр по ремонту электронных компонентов SSJ100
  • 13.06 13:58
  • 2521
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.06 07:06
  • 100
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 13.06 05:46
  • 3
Российские БМП и БТР получили дополнительную защиту
  • 13.06 03:19
  • 1
Москва и Пекин движутся разными курсами, но в одном направлении
  • 12.06 15:37
  • 1
Первый двигатель РД-0177 для многоразовой ракеты "Амур-СПГ" появится в конце 2023 года
  • 12.06 14:59
  • 1
Савельев рассказал о продолжении обслуживания самолетов РФ за рубежом
  • 12.06 14:28
  • 1
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 12.06 14:20
  • 2
В США предложили сделать из Украины второй Уругвай
  • 12.06 14:14
  • 2
Словаки "сбились с пути". Для Запада их отношение к России уже не шутка
  • 12.06 14:06
  • 1
Кадыров призвал не пиариться на СВО, а работать на победу
  • 12.06 13:52
  • 1
Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК почти в 100%
  • 12.06 11:03
  • 0
Уничтожение православия как один из элементов тоталитаризма на Украине
  • 11.06 23:57
  • 5
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений