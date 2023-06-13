В Киеве призвали Берлин "утроить" число поставляемых ВСУ танков Leopard

В МИД Украины заявили, что каждый такой танк "для решительного наступления буквально на вес золота"

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в свете утраты украинскими военными части уже переданных вооружений призвал Берлин существенно увеличить поставки Киеву танков германского производства. Прежде всего, он предлагает утроить поставки танков Leopard 2, около 20 из которых Германия ранее уже передала Вооруженным силам Украины (ВСУ).

"Украинская армия в первую очередь нуждается в значительно большем числе западных боевых танков, бронетранспортеров и других бронированных машин", - заявил он в опубликованном в понедельник интервью газете Der Tagesspiegel. "Каждый Leopard 2 для решительного наступления буквально на вес золота", - утверждает он. С точки зрения Мельника, Бундесвер в состоянии предоставить намного больше, нежели более двух десятков уже поставленных Киеву Leopard. Он напомнил, что всего на балансе Вооруженных сил ФРГ более 300 таких танков, так что, по его мнению, нынешнее число "можно утроить, не создавая угрозы обороноспособности Германии".

Мельник также попросил власти Германии передать ВСУ еще 60 БМП Marder и дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

25 января кабмин ФРГ подтвердил, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 7 февраля правительство одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1A5.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, общаясь с журналистами, подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он отметил, что Киев бросил в бой свои стратегические резервы, но наступление не имеет успеха благодаря мужеству и героизму российских солдат. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо уклонился от ответа на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

В Минобороны РФ 10 июня сообщили, что ВСУ за сутки потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях девять танков, из которых четыре Leopard, 11 боевых машин пехоты, в том числе американские Bradley.