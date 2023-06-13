Подразделения группировки «Север» ВСУ получили на вооружение мобильные зенитные установки MR-2 Viktor

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения ВСУ, размещенные на границе с Белоруссией, получили на вооружение мобильные зенитные установки MR-2 Viktor производства чешской компании Excalibur Army. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Группировка войск "Север" вооружилась мобильными зенитными установками калибра 14,5 мм на базе пикапа. Как заявил Наев, данные установки мобильны и просты в обслуживании. Главное их предназначение - борьба с российскими беспилотниками, особенно с дронами-камикадзе "Герань". В командовании надеются, что в случае появления российских дронов над позициями войск группировки, они будут сбиты.

Главной задачей установок Viktor является борьба с ударными беспилотными летальными аппаратами, а также противодействие самолетам и вертолетам на малых высотах. Легкобронированная техника, полевые укрепления врага и его пехота тоже являются вполне достижимыми целями для спаренного 14,5 мм зенитного пулемета, установленного на шасси Toyota Land Cruiser 70

- заявил генерал.

Источник изображения: topwar.ru

Количество полученных установок Наев не назвал, но на снимках учений одновременно снято шесть установок MR-2 Viktor, возможно, что это все, полученные группой "Север" ВСУ. В то же время генерал заявил, что это только первая партия, в дальнейшем ожидается получение еще какого-то количества ЗУ.

ЗСУ MR-2 Viktor представляют собой спаренную зенитную установку из двух пулеметов калибра 14,5 мм, установленную на пикап. Такой комплекс способен быстро менять место стрельбы и поражать цели на дальности до 2-х километров. Боекомплект - 300 патронов в двух лентах и дополнительный запас еще в 300 штук. Установка способна вести огонь по воздушным целям и в ночное время, для этого она оснащена ночным зенитным прицелом, дневной тоже имеется. Для стрельбы по наземным целям прямой наводкой имеется собственный прицел.