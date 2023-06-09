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ТАСС

На Украине задержали руководство концерна по обвинению в поставках промпродукции в РФ

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Здание Государственного бюро расследований Украины
Здание Государственного бюро расследований Украины.
Источник изображения: home for heroes/ Shutterstock/ FOTODOM

По данным Государственного бюро расследований страны, среди задержанных - бывший депутат Верховной рады от "Партии регионов" экс-президента Виктора Януковича

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о задержании владельцев и руководителей концерна, подозреваемых в поставках в Россию промышленной продукции, которая якобы использовалась в производстве вооружений и военной техники.

Как утверждается на сайте ГБР, руководство концерна якобы снабжало продукцией российский военно-промышленный комплекс, в том числе после начала специальной военной операции РФ на Украине. По данным бюро, среди задержанных - организатор поставок, бывший депутат Верховной рады от "Партии регионов" экс-президента Украины Виктора Януковича. По версии ведомства, 24 февраля 2022 года концерн, руководство которого было задержано, поставил в РФ комплектующие по меньшей мере на более чем 160 млн гривен ($4,4 млн).

Украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в следственных органах сообщает, что в пресс-релизе идет речь об украинском машиностроительном концерне NICMAS и что один из задержанных - владелец этой компании Григорий Дашутин, который был депутатом Рады в 1998-2006 годах. ГБР сообщает, что у бывшего депутата были найдены книги пророссийского содержания, знаки отличия, якобы связанные с Россией, и комсомольский значок.

Восьми арестованным предъявлено обвинение в создании преступной организации и "пособничестве" России (ст. 255, ст. 111-2 УК Украины). Санкция по этим статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

По версии ГБР, промышленно-инновационная группа компаний семьи бывшего депутата Рады поставляла российским предприятиям высокоэффективные узлы, агрегаты, детали пневматического оборудования, в том числе компрессоры и компрессорные установки. Это оборудование, по утверждению ГБР, использовалось в российской военной промышленности.

ГБР утверждает, что его сотрудники блокировали поставки, которые концерн якобы осуществлял в Россию для ВПК и объектов критически важной инфраструктуры, в ноябре 2022 года. Поставки осуществлялись через третью не названную страну. По утверждению следствия, в их организации участвовали 14 человек, шести подозреваемым, в том числе российским гражданам, обвинения были предъявлены обвинения заочно. 

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Россия
Украина
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