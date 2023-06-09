Военкоры: Российские средства РЭБ дезорганизовали управление ВСУ под Клещеевкой на Артемовском направлении

Источник изображения: topwar.ru

На ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции украинские формирования вчера предприняли попытки атаковать позиции российских войск. Однако при проведении наступательных действий ВСУ совершали непростительные ошибки. Об одной из них пишет Telegram-канал «Изнанка военки».

По утверждению военкоров, под Клещеевкой на Артемовском направлении ВСУ «совершили накат сами на себя». Выглядело это следующим образом. Первая группа штурмующих украинских формирований натолкнулась на минные поля и попыталась перегруппироваться для продолжения атаки, но в это время к ней подошла уже вторая группа украинских войск.

В результате произошло скопление личного состава и военной техники ВСУ на достаточно узком участке фронта. Соответственно, действовать эффективно в такой ситуации украинские военные не смогли. И тут в дело вмешались российские авиация и артиллерия. Итог - не менее 13 уничтоженных танков и бронемашин противника.

Источник изображения: topwar.ru

Telegram-канал называет главной причиной несогласованности между командирами различных формирований ВСУ работу российских средств радиоэлектронной борьбы. Наши средства РЭБ не позволили противнику быстро обмениваться оперативной информацией, что привело к несогласованности действий и дезорганизации наступления на данном участке фронта.

Таким образом, эффективная работа средств РЭБ является в текущей ситуации важным подспорьем для отражения атак украинских формирований. Можно не сомневаться, что еще не раз украинские формирования будут нести потери из-за работы РЭБ ВС РФ.

Напомним, что вчера украинские формирования предприняли попытки атаковать российские позиции сразу на нескольких направлениях, в том числе на Артемовском, Южно-Донецком, Запорожском. В итоге нигде ВСУ не добились успеха, но понесли значительные потери в личном составе, военной технике, в том числе западного производства, и вооружениях.