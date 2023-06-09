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Финны решили, что членство в НАТО развязало им руки. Теперь они злят Россию

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Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки
Памятник императору Александру II на площади у Кафедрального собора в Хельсинки.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Главной новостью Финляндии в трагический день подрыва Каховской ГЭС стала высылка из страны девяти российских офицеров разведки, пишет Iltalehti. Ранее о подобном не сообщалось общественности: финское правительство не хотело раздражать Россию публичными депортациями.

Лаури Нурми (Lauri Nurmi)

"Финляндия депортирует девять сотрудников российского посольства, которые выполняли задания разведки. Их действия нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях", — сообщил Госсовет о решении, принятом Правительственной комиссией министров по вопросам внешней политики и политики безопасности.

Решение о депортации является историческим во многих отношениях. В первую очередь, это свидетельствует о том, что контрразведка Полиции безопасности Финляндии SUPO работает качественно.

Однако Полиция безопасности хорошо выполняла свою работу и раньше. На протяжении десятилетий в российском посольстве, расположенном на улице Техтаанкату, работало столько российских разведчиков, что для их транспортировки понадобился бы целый автобус.

Полиция безопасности Финляндии SUPO также имела представление, кто из российских дипломатов являлся шпионом. Российских шпионов выслеживали, и в том случае, если разведывательная деятельность становилась слишком агрессивной, их просили покинуть страну.

По большей части о подобных событиях не сообщали общественности, потому что финское правительство не хотело раздражать Россию публичными депортациями. Это были единичные случаи. В целом российский шпионаж был разрешен, потому что это было неизбежным злом, которое все терпели.

Отношения между Россией и Финляндией оставляют желать лучшего, но в этом виновата Россия. Ни Финляндия, ни финны не сделали ничего такого, что могло бы действительно спровоцировать Россию. Решение о депортации сотрудников посольства, вероятно, было принято потому, что русские начинают переступать черту, которую они не должны переступать.

Высылка российских разведчиков из страны затруднит для России, например, планирование диверсий в Финляндии. Следовательно, это необходимое действие. В то же время высылка свидетельствует о том, что демократическое государство уже устало терпеть своего соседа, который систематически совершает военные преступления.

Финны могли бы чувствовать себя одинокими в своем соседстве с Россией, если бы Финляндия не была полноправным членом НАТО.

На этой неделе Iltalehti следит за ходом учений Baltops. Морские пехотинцы США отрабатывают высадку в условиях Балтийского моря. Сотни американских морских пехотинцев и британских десантников тренируются в уничтожении агрессора в условиях Балтийского моря.

Эта деятельность НАТО дает финскому правительству дополнительное основание для депортации российских шпионов. Финнам не придется сталкиваться с возможными ответными мерами России в одиночку.

Более масштабный сценарий учений Baltops предполагает вторжение враждебного государства на северное побережье Польши. Такой сценарий означает, что НАТО готовится к попытке России перерезать так называемый Сувалкский коридор. Если российским силам это удастся, они получат сухопутную связь с Калининградом. В таком случае значимость Финляндии в НАТО возрастет еще больше.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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