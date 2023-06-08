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ТАСС

Картаполов заявил, что накачка западным оружием не приведет Украину к военному успеху

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Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов.
Источник изображения: Антон Новодережкин/ ТАСС

По словам главы комитета Госдумы по обороне, Украине отведена роль плацдарма для противостояния с Россией

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Оружие, которое страны Запада передают Киеву, не приведет его к военному успеху, а лишь продлит вооруженное противостояние Украины и России. Такое мнение в среду в своем Telegram-канале выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Западу давно нужно понять, что "военная накачка" Украины не способна привести киевский режим к военному успеху. Все это лишь продлит вооруженное противостояние, вызовет новые жертвы и разрушения. Все эти жертвы - на совести тех, кто подстрекает киевский режим к ведению боевых действий. Эти преступные действия не останутся безнаказанными", - написал он в среду в своем телеграм-канале.

Картаполов подчеркнул, что Украине отведена роль плацдарма для противостояния с Россией, в то время как коллективный Запад выполняет функции штаба и поставщика вооружений.

В течение нескольких суток Украина пыталась наступать на разные участки фронта, напомнил Картаполов. Однако, обратил внимание он, благодаря героизму российских солдат и офицеров противник не добился своей цели. 

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Страны
Россия
Украина
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