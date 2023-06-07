Источник изображения: topwar.ru

Вопреки большим надеждам киевского режима, переданная Западом бронетехника не смогла гарантировать успех ВСУ в проведении очередной попытки наступления на российские позиции. О больших потерях украинских формирований в личном составе и бронетехники сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Министерство обороны РФ показало в социальных сетях кадры уничтожения танков Leopard немецкого производства и другой бронетехники ВСУ западного производства. Судя по всему, это произошло во время отражения российскими войсками попытки контрнаступления украинских формирований на одном из направлений.

Согласно сообщению российского военного ведомства, ВСУ потеряли 28 танков и 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 единиц военной техники иностранного производства. Среди уничтоженных 28 танков ВСУ 8 танков – Leopard немецкого производства. Также были уничтожены 3 колесных танка AMX-10 французского производства (в действительности они являются скорее бронированными разведывательными машинами).

Источник изображения: topwar.ru

Таким образом, Вооруженными силами Российской Федерации было нанесено серьезное поражение украинским формированиям. Потеря восьми танков Leopard также впечатляет, поскольку это количество составляет довольно ощутимую часть от общего числа переданных украинским формированиям целым рядом европейских государств танков данного типа.

Источник изображения: topwar.ru

Чем больше Украина будет терять иностранной военной техники, тем менее активно будет передавать ее Киеву Запад, понимая, что он фактически сам себя разоружает, отправляя свою технику, пусть и старую, на подлинную утилизацию в зону конфликта.