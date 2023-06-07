Войти
Lenta.ru

Названы особенности установки разминирования «Метеорит»

672
0
+1
Установка разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений "Центр-2019" на полигоне Донгуз
Установка разминирования УР-77 "Метеорит" во время учений "Центр-2019" на полигоне Донгуз.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит», которую применяют в ходе спецоперации, является эффективным средством для создания проходов в минных полях. Особенности машины назвал военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

По его словам, в России модернизировали советскую установку УР-77. Дандыкин отметил, что при необходимости ее можно использовать в качестве средства поражения. Установка, которую также называют «Змей Горыныч», запускает сотни килограммов взрывчатки.

«Это эффективное средство для разминирования минных полей. Применяется обеими сторонами, но у нас она более эффективная и отработанная. Радиус действия направлен на довольно узкий коридор, несколько сотен метров, а за счет детонации взрывчатки взрываются мины», — сказал эксперт.

Ранее в Минобороны России сообщили, что мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования «Листва», которые относятся к оружию на новых физических принципах.

В июле 2022 года ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Листва
Т-90 "Владимир"
УР-77
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Робот
Похожие новости
25.08.2021
Военные заключили госконтракты на закупку новейшей техники
16.06.2021
Продолжается разработка перспективных образцов техники в интересах инженерных войск ВС РФ
29.01.2021
Война людей-роботов
22.01.2020
Шары-шпионы и машины-мутанты: самая необычная техника российской армии
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.06 22:52
  • 50696
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.06 22:15
  • 2
Современная артиллерия России улучшила контрбатарейную борьбу
  • 07.06 20:43
  • 9
Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
  • 07.06 19:57
  • 0
США увидели в СНГ угрозу для своего дальнейшего процветания
  • 07.06 18:19
  • 2
Знакомая «незнакомка» Х-35УЭ
  • 07.06 16:49
  • 41
Глубоко слежу: "Каракуртов" превратят в охотников за субмаринами
  • 07.06 16:35
  • 94
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 07.06 16:10
  • 1
Шойгу назвал целью подрыва Каховской ГЭС переброску ВСУ подразделений
  • 07.06 15:38
  • 1
Американский авианосец, идущий в сторону России, неожиданно пропал
  • 07.06 15:30
  • 2
Российские предприятия работают над созданием новой РСЗО «Сарма» повышенной мобильности
  • 07.06 12:46
  • 1
Минобороны РФ показало кадры уничтожения танков Leopard и другой бронетехники ВСУ западного производства
  • 07.06 09:03
  • 2
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
  • 07.06 08:01
  • 1
Полетный рубеж: новая армия ВВС и ПВО прикроет западные границы России
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов