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В российских войсках появилось микроволновое оружие

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Машина дистанционного разминирования "Листва"
Машина дистанционного разминирования "Листва".
Источник изображения: Минобороны России

Мобильные соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснастили новейшими машинами дистанционного разминирования (МДР) «Листва», которые относятся к оружию на новых физических принципах. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Соединения мобильной группировки Ракетных войск стратегического назначения полностью укомплектованы машинами дистанционного разминирования МДР "Листва"», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что «Листва», относящаяся к микроволновому оружию, предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами, уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств с электронными компонентами. Оборудование «Листвы» позволяет обнаружить мины и фугасы на дистанции до 100 метров.

Отмечается, что обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля. Разминирование устройств с электронными компонентами обеспечивает электромагнитное излучение, которое создает электромагнитный комплекс. При этом происходит подрыв или выход из строя и блокирование электронных компонентов взрывателей.

В марте МДР «Листва» применили в Новосибирском ракетном соединении в ходе командно-штабных учений для сопровождения ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

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Страны
Россия
Продукция
Листва
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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