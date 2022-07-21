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Россия применила робота-сапера в ходе спецоперации на Украине

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Робот-сапер "Проход-1"
Робот-сапер "Проход-1".
Источник изображения: rg.ru

Дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«В зоне проведения спецоперации на Украине впервые задействован робототехнический комплекс "Проход-1" с инженерным танковым минным тралом ТМТ-С. Он успешно применяется для разминирования освобожденных территорий Донбасса», — сообщил источник.

Агентство отметило, что не располагает подтверждением этой информации.

Ранее о применении комплекса «Проход-1» в ходе спецоперации не сообщалось. Робототехнический комплекс построили на базе бронированной машины разминирования БМР-3МА на шасси танка Т-90. Он создает проходы шириной до 4,5 метра. Машина может работать с экипажем и в автоматическом режиме. Командный пункт комплекса «Проход-1» с защищенным каналом связи получил шасси автомобиля «КамАЗ». Робот-сапер завершил государственные испытания в 2016 году.

В марте стало известно, что испытания тяжелого ударного робота «Штурм» на базе танка Т-72 начнутся в апреле. В состав комплекса входит машина с укороченной гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров.

В феврале робототехнический комплекс «Маркер» испытали в качестве средства противовоздушной обороны. Комплекс обнаруживал и поражал беспилотники в автоматическом режиме.

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