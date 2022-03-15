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Стало известно о планируемых испытаниях российского ударного робота

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Танк Т-72 Б3
Танк Т-72 Б3.
Источник изображения: Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Предварительные испытания первого опытного образца российского тяжелого ударного робота «Штурм», создаваемого на базе Т-72, начнутся в апреле. Об этом стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.

Как рассказал собеседник агентства, в ходе испытаний будет проведена стрельба по по испытательным мишеням, в том числе из 125-миллиметрового укороченного орудия.

Комплекс «Штурм» состоит из нескольких машин. Среди них мобильный пункт управления, тяжелый робот с гладкоствольным укороченным орудием диаметром 125 миллиметров, а также робот с реактивными огнеметами «Шмель», спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками и блоком 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. Машины создаются на базе танков Т-72Б3.

21 февраля сообщалось, что противотанковый комплекс «Корнет-Д1» вышел на финальные стрельбовые испытания.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
Т-72
Т-72Б
Шмель РПО
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1 комментарий
№1
15.03.2022 14:53
Тянуть не надо. Теперь времени прохлаждаться нет и не будет. А те кто по инерции будет ждать указания о приёме новых разработок сверху и привык нечего не делать без барашков. Эти должны уйти по хорошему или по плохому.
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