Войти
ТАСС

В Пентагоне считают преждевременным предсказывать исход контрнаступления Украины

675
0
0
Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что его страна и союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку и предоставили разведывательную информацию Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Исход возможного контрнаступления украинских сил пока предсказывать рано, хотя США и их союзники сделали все, чтобы подготовить их к боевым действиям. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого был показан в понедельник.

"Сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли действия украинских сил успешными. - Украинцы хорошо подготовлены. США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их".

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
29.03.2023
Эксперт рассказал, чем российские войска могут перехватывать применяемые ВСУ снаряды GLSDB
23.12.2022
Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год
20.10.2022
Стояние на Днепре: в Минобороны не исключили принятия «непростых решений» под Херсоном
18.10.2022
ВСУ потеряли за неделю более 450 единиц бронетехники. Статистика СВО с 10 по 16 октября
03.08.2022
Половинчатое лишение: уничтожено уже шесть реактивных систем HIMARS
31.03.2022
Минобороны: Установлены лица, участвовавшие в создании биооружия на Украине
17.12.2018
Ослабить военную мощь России: в США назвали цель санкций
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.06 23:05
  • 50654
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.06 22:14
  • 40
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 06.06 13:39
  • 1
СМИ сообщили, что Украина создала в России сеть диверсантов
  • 06.06 04:47
  • 2483
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh