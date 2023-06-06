В Пентагоне считают преждевременным предсказывать исход контрнаступления Украины

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что его страна и союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку и предоставили разведывательную информацию Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Исход возможного контрнаступления украинских сил пока предсказывать рано, хотя США и их союзники сделали все, чтобы подготовить их к боевым действиям. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого был показан в понедельник.

"Сейчас слишком рано говорить о том, что произойдет, - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли действия украинских сил успешными. - Украинцы хорошо подготовлены. США и наши союзники в Европе предоставили снаряжение, обеспечили подготовку, предоставили разведывательную информацию, чтобы поддержать их".

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате умелых и грамотных действий Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 250 человек личного состава, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину.