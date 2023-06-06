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Украинские формирования во время анонсированного киевским режимом контрнаступления ВСУ обойдутся без западных самолетов. Это следует из интервью министра обороны Украины Алексея Резникова японскому изданию NHK.

Как отметил Резников, истребители F-16 во время летнего контрнаступления ВСУ использоваться не будут. С другой стороны, их пока у Киева и нет, чтобы он мог их использовать. И нет не только самолетов, но и летчиков, обученных ими управлять, а также наземной инфраструктуры и инженерно-технических специалистов.

По словам Резникова, Украина будет готова начать размещение самолетов-истребителей F-16 осенью или зимой 2023 года. Глава украинского военного ведомства подчеркнул, что истребители не смогут изменить ситуацию на фронте летом 2023 года, а подготовка летного состава займет достаточно продолжительное время.

Кроме того, отметил Резников, украинским властям предстоит договориться с западными партнерами, чтобы был предоставлен инженерный и технический персонал для обслуживания и ремонта самолетов. Своих инженеров и техников, знакомых со сложными системами американских истребителей, у киевского режима нет.

Но пока непонятно, согласятся ли западные страны отправить своих военнослужащих, хотя бы отставных, в качестве инженерно-технического персонала на украинские аэродромы. Ведь это чревато и гибелью граждан западных стран при российских ударах, и возможной реакцией России на присутствие западных военных в зоне украинского конфликта.