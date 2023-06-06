Британская разведка подсчитала количество дронов-камикадзе типа «Герань», запущенных Россией по целям на Украине в мае 2023 года

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Британская разведка, совсем недавно утверждавшая, что у России заканчиваются высокоточные ракеты и дроны-камикадзе типа "Герань", опубликовала новый отчет, в котором подсчитала количество запущенных Россией дронов в мае. В Лондоне явно не ожидали такой интенсивности.

Как говорится в новой сводке британского Минобороны, только за май российские военные применили на Украине более 300 дронов-камикадзе типа "Герань", упорно называемых на Западе и Украине иранскими БПЛА Shahed. По данным британской разведки, это самое интенсивное применение беспилотников такого типа на сегодняшний день.

Однако, как уже традиционно заявляют в Соединенном королевстве, несмотря на интенсивное применение беспилотников, России вряд ли удалось добиться успеха, так как украинская противовоздушная оборона якобы сбивает 90% всех запущенных дронов. Судя по прозвучавшему заявлению, в качестве источников информации британцы используют сводки Генштаба ВСУ, в которых сбивается все подряд, но исключительно на бумаге. Как недавно заявил министр обороны России Сергей Шойгу, российские войска не запускают столько беспилотников, сколько "сбивает" Украина.

Скорей всего, цифра в 300 дронов-камикадзе за месяц также взята из отчетов ВСУ, поэтому относится к ней нужно с недоверием. Хотя возможен вариант, что наши действительно запустили такое количество дронов.

Не забыли в Британии заявить, что несмотря на предпринимаемые усилия по поражению военных объектов в глубине обороны ВСУ, удары российских войск якобы "не эффективны" и не достигают цели.

Россия также, вероятно, пыталась обнаружить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения

- утверждают в британском Минобороны.