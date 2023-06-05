Войти
Военное обозрение

Ходаковский: «Чтобы увеличить выпуск военной продукции, нужна другая страна, нужны кадры и наука»

557
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Поскольку затяжные боевые действия явно не входили в планы России, когда она начинала специальную военную операцию, сейчас стране приходится менять политику по целому ряду направлений буквально на ходу. Об этом в своем Telegram-канале пишет Александр Ходаковский, бывший командир бригады «Восток» и нынешний заместитель начальника Управления ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Росгвардии) по ДНР.

Как отмечает Ходаковский, очень наивны те люди, которые думают, что какими-то административными решениями можно изменить реальную ситуацию. Для того, чтобы все изменилось, нужна соответствующая база.

Чтобы сейчас увеличивать выпуск военной продукции - нужна другая страна. Нужны кадры, нужна наука, нужно производство, бездумно порезанное в постразвальные годы

- пишет Ходаковский.

С точки зрения рынка, бизнеса, защищать государство – дело неблагодарное. Рынок озабочен ситуационной выгодой, не понимая, что от силы государства зависит, в том числе, и существование самого рынка. В такой ситуации налаживать военное производство сложно. Но еще сложнее – формировать сознание людей, отмечает Ходаковский.

На протяжении десятилетий в России взращивалось поколение потребителей. Современный обыватель не хочет ничем жертвовать, поскольку не понимает, для чего и ради кого это нужно.

Пока не изменится смысловая основа нашего существования - у России не будет шансов

- подчеркивает Ходаковский.

Офицер называет некоторые ориентиры, которых стоило бы придерживаться, чтобы «перезагрузить Россию». В частности, это другие системы воспитания и образования, это прекращение поощрения абортов, это рождение детей и стимулирование их быть достойными людьми, а не потребителями. Только в этом случае можно рассчитывать на улучшение ситуации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Похожие новости
21.03.2022
Новый специальный катер «Афалина» для Росгвардии
29.12.2021
Главные достижения оборонно-промышленного комплекса России в 2021 году
09.04.2021
Военнослужащие Росгвардии готовятся к Параду Победы
30.06.2020
Резервистов призовут на военные сборы
05.08.2019
"Кражи оружия": из Донбасса выведут бригаду десантников
23.10.2017
Первые российские соревнования морских роботов пройдут в 2018 году
30.05.2016
Бойцы Росгвардии примут участие в Армейских международных играх 2016 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 19:25
  • 50566
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались