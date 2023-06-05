ДОСААФ России с начала года подготовило для Вооружённых сил РФ свыше 12 тыс. специалистов

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Москва. 2 июня. ИНТЕРФАКС - В Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту с начала текущего года подготовлено более 112 тысяч специалистов, в том числе свыше 12 тысяч человек - в интересах российских Вооружённых сил, сообщила пресс-служба ДОСААФ в пятницу.

"Подведены промежуточные итоги года в сфере профессионального образования. Уже подготовлено более 12 тысяч специалистов для Вооружённых сил", - сказано в сообщении.

Сейчас в ДОСААФ обучение осуществляется по 13 специальностям, среди которых - водители различных категорий, специалисты приёмных радиоустройств, подводных и подземных кабельных линий связи и другие, информирует пресс-служба.

По её данным, всего в структуре ДОСААФ обучают 177 массовым техническим профессиям. Это, в частности, водители, механизаторы, радиоспециалисты, морские специалисты.

"На сегодняшний день подготовлено более 100 тысяч специалистов для отраслей экономики, из которых только по водительским специальностям - более 60 тысяч человек", - отмечено в сообщении.