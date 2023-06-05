В Минпросвещения заявили, что учебник по истории дополнят после победы России в СВО

По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в учебнике будут раскрыты все причины начала спецоперации

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Школьный учебник истории с разделом про специальную военную операцию (СВО) будет дополнен новыми разделами после победы России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация. Обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, 11-е классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории", - сказал он в интервью Первому каналу.

Ранее Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про СВО будет доступен с 1 сентября для 10-11-х классов. По его словам, в нем будут раскрыты все причины начала СВО, а также в нем планируется объединить в один курс всеобщую историю и историю России, которой в учебнике будет отведена ключевая роль. Глава Минпросвещения отмечал, что школы смогут переходить на него постепенно, по мере возможности.