Войти
Известия.ru

В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году

389
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Медведев: в 2023 году промышленность РФ выпустила более 600 танков

В 2023 году промышленность РФ выпустила более 600 танков. Об этом 1 июня заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время своего визита на общевойсковой полигон Прудбой в Волгоградской области.

«Если брать самые значимые вещи: снаряды, ствольную артиллерию, выпуск танков, то эти цифры очень впечатляющие. Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», — заявил Медведев на видеозаписи обращения к солдатам, которая опубликована на его странице социальной сети «ВКонтакте».

Зампред Совбеза РФ назвал впечатляющими темпы наращивания оборонного производства в России за последний год, отметив при этом, что он сам не ожидал, что удастся так быстро развернуть производство.

По его словам, к этому моменту Россия по большинству параметров вышла на уровень выпуска военной и специальной техники, а также средств поражения, который какое-то время казался фантастическим. Однако даже при таких результатах в оборонной промышленности страны есть еще чем заниматься.

Высокие характеристики российских танков отмечают бойцы в зоне спецоперации на Украине. Командир экипажа танка Т-90 «Прорыв» с позывным Малыш в ходе разговора 1 июня с корреспондентом «Известий» рассказал, что благодаря хорошей защищенности машины остался жив после взрыва снаряда прямо под российским танком.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Похожие новости
27.03.2023
Вопрос о производстве танков в России в 2023 году
29.12.2022
Каким стал 2022 год для оборонно-промышленного комплекса России
08.11.2017
Россия и Корея: битва за рынок оружия
03.09.2012
Реанимация не нужна
21.12.2011
Непростой оборонный союз Индии и России ("The Diplomat", Япония)
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.06 18:27
  • 38
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 05.06 16:54
  • 50564
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.06 16:09
  • 1
Россия исследует Северное море — Великобритания готовится к диверсиям
  • 05.06 16:04
  • 1
Медведев отверг возможность изменения возникшего после начала СВО дискурса развития страны
  • 05.06 15:55
  • 1
Рой Starlink заметили в небе над Белгородом. Есть ли связь между спутниками Илона Маска и обстрелами российских городов?
  • 05.06 15:23
  • 2482
Как насчёт юмористического раздела?
  • 05.06 15:07
  • 1
Самолетам Ил-76МД присвоили имена "Город-герой Тула" и "Андрей Зеленко"
  • 05.06 14:43
  • 93
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 05.06 12:24
  • 4
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 03.06 17:24
  • 3
Источник: в России создают новую РСЗО "Сарма" с "умными" боеприпасами
  • 03.06 12:15
  • 47
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"
  • 03.06 10:47
  • 1
"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне
  • 03.06 10:29
  • 1
МО РФ: продолжаются случаи наведения боевых систем самолетов США против ВКС России в Сирии
  • 03.06 10:27
  • 1
Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались