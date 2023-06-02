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ТАСС

Столтенберг: НАТО не считает себя частью конфликта, несмотря на поставки вооружений Киеву

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Virginia Mayo

Как отметил генсек альянса, "поставки оружия эволюционируют по мере ведения боевых действий"

БРЮССЕЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. НАТО, несмотря на поставки все более продвинутых вооружений Украине, по-прежнему не считает себя участницей конфликта. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран - членов организации в Осло. Трансляцию вела пресс-служба НАТО.

"Поставки оружия эволюционируют по мере ведения боевых действий. Сначала мы поставляли легкое противотанковое оружие, потом артиллерию, средства ПВО, танки, крылатые ракеты. Мы это делаем, поскольку считаем, что украинцы могут их использовать, чтобы занять больше земли. Но наш сигнал остается неизменным: НАТО не является участницей конфликта", - сказал Столтенберг. 

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Страны
Норвегия
Украина
Проекты
NATO
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