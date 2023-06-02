Антонов прокомментировал заявления США о том, что они не поддерживают вылазки ВСУ в России

По словам посла РФ в Соединенных Штатах, Вашингтон демонстрирует "безразличие к преступлениям бандеровцев, направляя новую военную помощь Киеву"

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Вашингтон демонстрирует безразличие к преступлениям Киева, направляя ему новый пакет военной помощи на $300 млн, утверждения США о том, что они якобы не поддерживают вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в РФ, "гроша ломаного не стоят". Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Фиксируем упорство администрации в эскалации украинского кризиса. Местные власти вновь с гордостью говорят о предоставлении финпомощи и очередной партии ПВН (продукции военного назначения - прим. ТАСС) своим обезумевшим киевским марионеткам. Заодно склоняют европейских сателлитов к сковыванию технологического развития России дополнительными торговыми барьерами, - подчеркнул дипломат, комментируя выделение властями США очередного пакета военной помощи Украине. - И это сразу после череды террористических актов ставленников США в Москве и Московской области. Вместо того чтобы призвать режим [президента Украины Владимира] Зеленского к ответу, Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев. Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят".

"Новый американский "пакет помощи" на общую сумму $300 млн - хорошая подпитка прогнившему режиму в Киеве, - указал посол. - Администрацию [США] не останавливает ничто. Не смущают ни кризисные явления в экономике, ни призывы государств Латинской Америки, Африки, Азии об оказании помощи в социально-экономическом развитии".

"Остаются без ответа многочисленные вопросы о причинах, по которым Вашингтон не готов решать острые миграционные проблемы на южных границах Соединенных Штатов. Проблему нищенского существования мигрантов можно было бы достаточно просто решить, перенаправив хотя бы часть военной помощи, которая сгорает в топке конфликта на Украине, на благородные цели, - констатировал Антонов. - Однако американские власти не хотят видеть реальность. Такое ощущение, что они зомбированы стремлением нанести стратегическое поражение России, попытками измотать нашу экономику. При этом продолжают поощрять безрассудные действия своих "клиентов", снабжая их все более смертоносными вооружениями. Похоже, покровителям Киева недостаточно уроков, которые Вооруженные cилы России ежедневно преподают неонацистам в зоне специальной военной операции".

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке были задействованы восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Некоторые здания получили незначительные повреждения.

США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $300 млн. В него, в частности, вошли переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Утверждения США

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов во вторник утверждала, что американская сторона не поддерживает осуществление Украиной атак на территории России с использованием произведенных США вооружений. По версии Жан-Пьер, Вашингтон доводит это до сведения Киева публично и в частном порядке. Пресс-секретарь Белого дома также отмечала, что США якобы собирают информацию о произошедшем.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду также в очередной раз выступил с утверждением, что Вашингтон якобы не поощряет украинские вылазки на территорию России с применением предоставленных США вооружений.