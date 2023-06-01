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Военное обозрение

«Попал в спутную струю»: показаны кадры перехвата истребителем J-16 ВВС Китая американского самолёта-разведчика RC-135

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Источник изображения: topwar.ru

Стали известны некоторые подробности перехвата американского стратегического разведывательного самолёта RC-135 над Южно-Китайским морем. Перехват осуществлялся истребителем китайских ВВС. Сообщается, что этим истребителем был J-16 (дальнейшая модификация J-11, построенного на базе Су-27).

Перехват американского самолёта-разведчика был осуществлён 26 мая. Американская сторона 30 мая обвинила Китай (традиционно в таких случаях) «в агрессивном маневре». Американское военное ведомство заявляет о том, что из-за действий китайского лётчика американский самолёт «был вынужден пролетать через спутную струю, попав в неё».

Спутной струёй называют вихревые следы, возникающие при движении самолёта в воздушных массах. Такие завихрения возникают, например, при схождении воздушных масс с горизонтального и вертикального оперения самолёта, других его поверхностей.

Американская сторона публикует кадры, которые показывают осуществление перехвата китайским J-16 разведывательного самолёта RC-135.

Можно видеть, как справа по борту к американскому самолёту-разведчику приближается самолёт ВВС НОАК, затем пролетает перед носовой частью RC-135 на расстоянии нескольких десятков метров. В понимании Пентагона это и было «излишне агрессивным действием» китайского экипажа.

Источник изображения: topwar.ru

Оператор буквально мечется по кабине, пытаясь успеть снять полёт китайского боевого самолёта.

Само появление стратегического самолёта-разведчика над Южно-Китайским морем - провокация со стороны Вашингтона.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
J-11
KC-135
Су-27
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