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ТАСС

Шойгу: западные кураторы требуют от Киева наступления, несмотря на высокие потери ВСУ

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Уничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк.
Источник изображения: © РИА Новости / Геннадий Дубовой

Министр обороны РФ отметил, что речь идет о призывах к "широкомасштабным наступательным действиям"

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Западные страны требуют от Киева перейти к полномасштабным наступательным действиям, несмотря на значительные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве. 

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